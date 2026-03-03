“パチンコ6年無敗”インフルエンサー・ぽたみう「週刊FLASH」で初のソログラビア披露
【モデルプレス＝2026/03/03】TikTokで“6年負けなしパチンコクイーン”として話題を呼ぶインフルエンサーのぽたみうが、3日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。美しいバストを披露している。
【写真】“パチンコ6年無敗”インフルエンサー、美バスト披露
◆ぽたみう「週刊FLASH」登場
同誌では初のソログラビア披露となったぽたみう。豊満な美しいボディをランジェリー姿で見せつけている。
◆表紙は白戸ゆめの
今号の表紙は白戸ゆめの。そのほか、大槻理子も登場する。
◆ぽたみうプロフィール
8月1日生まれ、千葉県出身。毒舌低音ボイスでTikTokで人気を博し、パチンコクイーンとしても話題。ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」でファンクラブを開設。（modelpress編集部）
