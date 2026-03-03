ぽたみう（C）光文社／週刊FLASH 写真：LUCKMAN

【モデルプレス＝2026/03/03】TikTokで“6年負けなしパチンコクイーン”として話題を呼ぶインフルエンサーのぽたみうが、3日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。美しいバストを披露している。

◆ぽたみう「週刊FLASH」登場


同誌では初のソログラビア披露となったぽたみう。豊満な美しいボディをランジェリー姿で見せつけている。

◆表紙は白戸ゆめの


今号の表紙は白戸ゆめの。そのほか、大槻理子も登場する。

◆ぽたみうプロフィール


8月1日生まれ、千葉県出身。毒舌低音ボイスでTikTokで人気を博し、パチンコクイーンとしても話題。ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」でファンクラブを開設。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】