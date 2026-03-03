「アルブミン」は老化のバロメーター！健康寿命を伸ばすために知っておきたいこと【DON’T DIE 100歳まで健康に生きるアルブミンの法則】

アルブミン値が低い人はタンパク質不足

そもそもアルブミンが低下してしまう原因は何でしょうか。

最も多い原因がタンパク質の摂取不足。肉や魚、卵、大豆類などの摂取量が少ない状態が続くと、アルブミンの材料そのものが不足し、値が低下しやすくなります。

特に高齢者はこのタンパク質不足が深刻。その背景には複数の要因があります。一つは、加齢に伴う食欲低下や咀嚼・嚥下機能の衰えによって肉や魚といった動物性タンパク質を多く含む食品を避けるようになること。もう一つは、調理の負担から特に独居世帯では炭水化物中心の食事に偏りがちになること。さらに、慢性疾患の増加によって消化・吸収が低下することなども影響しています。また、十分なタンパク質を摂っていても、胃腸の働きが低下していると、体にうまく吸収されません。その結果、アルブミンの合成が追いつかず、値が下がることがあります。

加えて、加齢とともにアルブミンをつくる力は少しずつ低下していきます。その結果、血液中のアルブミン値も徐々に下がりやすくなるのです。このため、アルブミンの低下は「老化の指標」とも呼ばれ、体の老化の進み具合を知る重要な目安として注目されています。感染症や慢性的な炎症があると、体は生命維持を優先してアルブミンを消費します。また、腎臓の病気などで尿中にアルブミンが漏れ出ることも、低下の原因となります。

「肝臓の働きの低下」も大きくアルブミン値の減少にかかわります。アルブミンは肝臓でつくられるため、肝機能が低下するにつれアルブミン値も下がります。私の患者さんのデータからも、肝臓病の進行とアルブミン値の低下には相関関係があることがわかっています。

アルブミンが十分につくられなくなると、栄養や水分を体の組織や臓器へ運ぶ働きが低下します。その結果、筋肉に必要な栄養が行き渡らず、筋力の低下や易転倒性（転びやすくなること）を招きます。こうした状態が続くと、日常生活動作が制限され、重症化した場合には寝たきりに至ることも少なくありません。

アルブミン値は定期的に確認することが大切。基準値内でも低下傾向が見られる場合は、まずはタンパク質を意識した食事を心がけてみてください。

タンパク質摂取量が少ない高齢者ほど筋肉量が減る

出典：Houston DK et al. Am J Clin Nutr 2008

上のグラフは、高齢者を対象に、タンパク質の摂取量によって筋肉量がどのように変化するかを調査した結果を示しています。この調査では、タンパク質の摂取量が多い人ほど、筋肉量の減少が小さいことが分かりました。つまり、日々の食事でタンパク質をしっかりとることが、筋肉量の減少をゆるやかにすることにつながる可能性を示しています。

【出典】『DON’T DIE 100歳まで健康に生きるアルブミンの法則』著：栗原毅／栗原丈徳