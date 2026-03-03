足の悩みは「歩き方」でほとんど解決する!?「足と脚の病気」の大きな原因とは【眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話】

足と脚の病気はほとんどが「悪い歩き方」のせい

悪い習慣を正せば自然治癒力で改善する

外反母趾になって整形外科へ行っても、本当の意味では治りません。薬や処置で一時的に楽になったとしても、必ずまた再発します。なぜなら、外反母趾をはじめとする「足と脚の病気」は、多くが習慣化した「悪い歩き方」が原因だからです。

習慣と対極にあるのが、急性の症状。例えば、転んだり、事故にあったりして被るケガなどです。整形外科はそういった急性の症状を治療するには適しています。しかし、習慣によって起きる症状を改善するには、原因である「悪い歩き方」を変えなければいけません。それは、整形外科のような病院ではほぼ不可能です。

足と脚の悩みを長年抱えている人は、この点に気づかず「悪い歩き方」を続けているのです。人間には自ら治ろうとする「自然治癒力」があります。ひざを擦りむいても、かさぶたができて自然に治ります。それと同じで、足に症状が生じても、自分の力でだんだんと治っていくはずです。この力を妨げているのが、「悪い歩き方」です。

「足に悪い歩き方なんてしていない」と思う方もいるでしょう。しかし、正しく歩けている人は意外と少ないのが事実。足には本来正しい使い方やルールがあり、それを守らないと徐々に悪影響が現れます。逆にいうと、歩き方を正せば、自然治癒力でみるみる症状がよくなり、足の悩みが解消されていくというわけです。

足の不調は病院でなく、自分で改善できる

ケガがかさぶたになっていずれ治るように、人間は本来自分で不調を治す力を持っています。治らないのは、普段の「悪い歩き方」のせいなのです。

悪い歩き方になる、やってしまいがちな行動

間違った姿勢を正しいと思い込んで続ける

