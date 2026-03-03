米１０年債利回りは大幅上昇 原油急騰でインフレ警戒＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは大幅上昇 原油急騰でインフレ警戒＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:39）（日本時間06:39）

米2年債 3.471（+0.096）

米10年債 4.035（+0.097）

米30年債 4.683（+0.072）

期待インフレ率 2.297（+0.040）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは大幅上昇。米国とイスラエルが週末にイランを攻撃したことを受けて原油相場が急騰。インフレへの警戒感が高まり、各国中銀の利下げ期待も後退する中、利回りも上昇した。



２－１０年債の利回り格差は+５６（前営業日：+５６）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

