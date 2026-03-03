◇2026WBC強化試合 オリックス 4-3 侍ジャパン(2日、京セラドーム)

5番・左翼手でスタメン出場した吉田正尚選手。試合後に、この試合についてまずは「無事ケガなく終えられてよかったです」と振り返りました。コンディションも「順調にきてます」と答えています。

5回表、侍ジャパンに待望の初得点をもたらした豪快弾には「うまく前で変化球を捌けて、ボールの内側でいいスピンがかかっていたんじゃないかなと思います」とコメント。

2022年まで在籍した古巣の京セラドームでの一発となり、「3年ぶりですかね。元気な姿を見せられて、歓声も届きましたし、すごく力になりました」と語りました。

前回“ペッパーミル”で話題を博した侍ジャパンですが、この日安打を放った選手が右手で円形のものを包む構えで左手を下に添える“お茶ポーズ”を披露。ホームインのときにみせたこのポーズは、「なんか北山君が作ったみたいで、お茶かな。一体となって戦うって意味ではいいかな」と話しました。

あすの強化試合は阪神戦を予定。その後は6日に初戦のチャイニーズ・タイペイ戦を迎えます。本戦へ向けて「しっかりケガなく迎えたいと思います」と意気込みました。