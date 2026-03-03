森英恵さん生誕100周年記念ドラマ、場面写真9点を先行公開！伝説の“菊のパジャマドレス”も

森英恵さんの生誕100周年を記念し、八木莉可子を主演に迎えて“知られざる青春時代の物語”をドラマ化。テレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』と題して3月21日（土）に放送される。

放送が再来週に迫るなか、本作の場面写真が到着。

森英恵を演じる八木莉可子、彼女を支え続けた夫・賢役の中島裕翔、母・藤井ノブ役の木村佳乃、父・徳造役の仲村トオルら豪華キャストたちが織りなす作品世界がひと足早く鮮やかに浮かび上がった。

◆世界的デザイナー・森英恵の若き日々を描く

生涯かけて“日本のエレガンス”を世界に発信し続けたファッションデザイナー・森英恵さん。

蝶のモチーフはブランドを象徴するデザインとして世界中で愛され、自身も“マダム・バタフライ”の愛称で親しまれた。

その華やかな功績は広く知られているが、戦後の混乱期、何もないところからデザイナーとしての道を切り拓いてきたことはあまり語られていない。

本作では、自然豊かな故郷・島根で過ごした幼少期から、我が子の洋服づくりをきっかけに洋裁にのめり込んだすえモード界で花開き、世界に羽ばたくまでの知られざる奮闘を、夫婦や家族の絆を交えて描く。

八木、中島、木村、仲村のほか、茅島みずき、荒木飛羽、清水くるみ、杏花、森崎ウィン、富田望生、前原瑞樹、尾上右近、安井順平ら実力派キャストたちもズラリ集結。ドラマのスケールを超えた充実のキャスティングも話題をよんでいる。

◆夫婦愛を映す場面写真を解禁！

今回公開されたのは、夫婦の歩みと愛情が感じられるショットが中心。

英恵初の海外進出となるニューヨークコレクション開催前夜、ホテルの部屋で夫婦がしっとりとダンスを踊るシーンは、二人三脚で進んできた森夫妻を象徴する名場面だ。

一時期、ファッションへの情熱を失いかけた英恵がデザインの本場・パリに触発され、「デザインをこの先、一生の仕事にする」と覚悟を決めたターニングポイントを切り取った1枚も。

その決意を聞いた賢は、思わず英恵の肩を抱き寄せて…。

さらに戦時中、勤労動員の女学生と陸軍の少佐として運命の出会いをはたした頃の2人それぞれの初々しいショットも。

また、英恵の両親を演じる木村佳乃、仲村トオルが、パリから届いた英恵のエアメールを心配そうに読む場面写真も到着。2人の表情からは娘への愛情がにじみ出ている。

このほか、自身が開いた洋装店“ひよしや”が大評判となり、服づくりに追われる20代の英恵のショットも公開された。

◆伝説の“菊のパジャマドレス”がランウェイ登場！

そして――森英恵さんの代表作“菊のパジャマドレス”が登場する、ニューヨークコレクションのシーン写真も解禁された。

このドレスは、衣装デザイナー・宮本まさ江さんが森さんへのリスペクトを込めて本作のためにレプリカとして制作したもので、豪華キャストたちの写真とともにメインビジュアルにもあしらわれ存在感を放っている。

ニューヨークコレクションのシーンでは、日本人初のパリコレモデル・松本弘子さんをモデルにしたキャラクター・松木弘美役の茅島みずきが菊のパジャマドレスをエレガンスかつエキゾチックに着こなし、華麗なランウェイも披露している。

豪華俳優陣による渾身の演技はもちろんのこと、衣装、小道具、美術セットの細部にまでこだわって森英恵さんの生涯を描き上げる本作は、どこをとっても美を追求した珠玉のシーンばかりだ。