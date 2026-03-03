4月2日よりTOKYO MXほかで放送される大友花恋主演ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』の追加キャストとして、桜井玲香と船津稜雅（超特急）の出演が決定した。

参考：大友花恋が“モテ無双女子”役で主演 『あざとかわいいワタシが優勝』4月2日より放送へ

累計1,100万DL突破の網戸スズによる人気電子コミックを実写ドラマ化する本作。“あざとかわいい”を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音が、史上最強のライバルと出会うことから始まる、“あざとかわいい”VS“あざとかわいい”のプライドがぶつかり合う新感覚ラブコメディだ。

脚本は『噓解きレトリック』（フジテレビ系）の村田こけし、監督は『厨房のありす』（日本テレビ系）の瀬野尾一が担当する。

「私はかわいい。だって男の人はみーんな“かわいいワタシ”に夢中になるから」。それが常識であり、武器でもあった主人公・琴音。学生時代からモテ無双な人生を歩んできた琴音の前に、ある日、“上級あざかわ女子”の佐原なず奈が現れる。何をしても、どんな時でも、注目も好意もすべてなず奈に持っていかれてしまい、初めて味わう“負け”の感情に焦る琴音。さらには狙っているイケメン上司・清水将貴までもが、なず奈と……。しかし、なず奈もまた、琴音の存在を侮れないと感じており……。互いに絶対に譲れない、プライドを懸けた熾烈なバトルが幕を開ける。

大友は、自信満々であざとく、でもどこか憎めない主人公・琴音役で主演を務める。

琴音の史上最強のライバルとなる“上級あざかわ女子”佐原なず奈を演じるのは、乃木坂46の初代キャプテンを務め、卒業後は俳優として、ミュージカル『DOROTHY～オズの魔法使い～』で単独主演、ドラマ『灰色の乙女』（MBS／TBS）でW主演を務めた桜井。なず奈は、大人の女性としての魅力を最大限に活かし、男女問わず部署で愛されているキャラクターで、恋人が欲しいというよりも、すぐに結婚したいと考えているよう。

琴音となず奈が恋する上司・清水将貴を演じるのは、超特急のリーダー船津。演じる清水は、横浜支社から琴音たちのいる本社へ異動してきた課長。容姿端麗で性格も良く、社内での業績もトップとまさに「理想の上司」そのもの。琴音となず奈の2人に狙われながら、その好意に全く気付いていないような天然な一面も見せる。

あわせて、琴音（大友花恋）となず奈（桜井玲香）、清水（船津稜雅）の3ショットティザービジュアルも公開された。

コメント桜井玲香（佐原なず奈役）撮影での、登場キャラクターたちの仕掛け仕掛けられ、あざとい合戦を送る日々はとても楽しく、『あざとい』って、ひとを笑顔にできる素敵な武器なのでは！ と思わされる瞬間もあったり...演者・スタッフの皆さまと熱い姿勢で取り組めた作品です。ドラマを通して、真っ直ぐで健気な登場人物たちのパワーを受け取っていただければ嬉しいです。

船津稜雅（超特急）（清水将貴役）「あざとさ」って正直賛否あるテーマだと思うのですが、この作品を通してある種“自分らしくいることの大切さ”を感じることができると思います。僕の演じた清水将貴はある意味掴みどころがないシュールなキャラクターでした。...が、果たして天然なだけなのか、それとも「あざとさ」なのか...是非そこも含めて楽しんでいただけたら嬉しいです。（文＝リアルサウンド編集部）