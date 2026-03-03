3月21日21時よりテレビ朝日系で放送される八木莉可子主演のドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』の先行場面写真が公開された。

日本人で唯一、“ファッションの最高峰”パリのオートクチュールデザイナーとして活躍し、生涯をかけて“日本のエレガンス”を世界に発信し続けた森英恵。蝶のモチーフはブランドを象徴するデザインとして世界中で愛され、自身も“マダム・バタフライ”の愛称で親しまれた。本作は、そんな森さんの島根で過ごした幼少期から、我が子の洋服づくりをきっかけに洋裁にのめり込んだすえ、デザイナーとして花開き、世界に進出するまでの知られざる奮闘を描いていく。

脚本は、NHK連続テレビ小説『ゲゲゲの女房』やNHK大河ドラマ『八重の桜』などの山本むつみが担当。史実を徹底リサーチし、蝶のデザイン誕生秘話をはじめ、知られざるエピソードもちりばめてられている。

主人公の英恵を八木、英恵の夫・賢を中島裕翔がそれぞれ演じるほか、共演には木村佳乃、仲村トオル、茅島みずき、荒木飛羽、清水くるみ、杏花、森崎ウィン、富田望生、前原瑞樹、尾上右近、安井順平らが名を連ねた。

公開された場面写真には、英恵（八木莉可子）初の海外進出となるニューヨークコレクション開催前夜、ホテルの部屋で夫婦がしっとりとダンスを踊るシーンが切り取られている。このシーンは二人三脚で進んできた森夫妻を象徴する場面となる。

さらに、一時期、ファッションへの情熱を失いかけた英恵がデザインの本場・パリに触発され、「デザインをこの先、一生の仕事にする」と覚悟を決めたターニングポイントを切り取った1枚も。その決意を聞いた賢（中島裕翔）は、思わず英恵の肩を抱き寄せている。

そして、戦時中、勤労動員の女学生と陸軍の少佐として運命の出会いを果たした頃の2人や英恵の両親（木村佳乃、仲村トオル）が、パリから届いた英恵のエアメールを心配そうに読む場面、自身が開いた洋装店“ひよしや”が大評判となり、服づくりに追われる20代の英恵の姿も写し出されている。

また、モデルとなった森英恵さんの代表作“菊のパジャマドレス”が登場する、ニューヨークコレクションのシーン写真も。このドレスは、衣装デザイナー・宮本まさ江が森さんへのリスペクトを込めて本作のためにレプリカとして制作したもの。ニューヨークコレクションのシーンでは、日本人初のパリコレモデル・松本弘子さんをモデルにしたキャラクター・松木弘美役の茅島が菊のパジャマドレスをエレガンスかつエキゾチックに着こなし、華麗なランウェイを披露している。

なお、放送を前に、本作の舞台裏に迫った『スペシャルメイキング』が3月5日12時より、各配信プラットフォームにて配信されることも決定。TVer、テレ朝動画では、無料でこの『スペシャルメイキング』を見ることができる。さらに、TELASA（テラサ）では、八木が足踏みのミシンを練習する姿や、英恵の夫・賢の印象について中島が語るシーンなどの未公開映像を追加した『完全版』が配信される。（文＝リアルサウンド編集部）