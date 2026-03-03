3月27日に全国公開される永瀬廉と吉川愛のW主演映画『鬼の花嫁』のビハインドストーリー映像と新場面写真が公開された。

参考：永瀬廉、吉川愛、伊藤健太郎らの姿が 『鬼の花嫁』キャラポスター5種＆新場面写真公開

本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、永瀬が演じるあやかしの頂点に立つ“鬼”鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）と、吉川演じる愛を知らない平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）、運命に導かれた2人のラブストーリー。『40までにしたい10のこと』（テレビ東京系）、『九龍ジェネリックロマンス』などの池田千尋が監督を務めた。

公開されたのは、永瀬や吉川が真摯に役に向き合っていく舞台裏を捉えた本作のビハインドストーリー映像。永瀬と吉川が本読みをする様子から撮影中の様子、さらにはダンスレッスンの裏側が映し出されていく。初の本格ラブストーリー、そしてあやかしの頂点に立つ鬼という役柄に挑んだ永瀬は、「立ち振る舞いだったりとか、余裕感というものが出るように細かいところまで話し合って、少しずつ作っていった」と語り、池田監督と丁寧に話し合いを重ねる姿が切り取られている。

さらに、撮影の合間に永瀬が狐のあやかし・狐月瑶太役の伊藤健太郎と話し込む姿や、吉川が妹で瑶太に選ばれた花嫁・東雲花梨役の片岡凜と笑い合う姿も見られ、現場の温かい雰囲気が伝わってくる。吉川は「一人ひとり、心を込めてその役に向き合って丁寧に作り上げた作品なのでぜひ観てください！」と語り、キャスト、スタッフ皆で一丸となって作品を作り上げた自信を見せた。

映像の後半では、製作報告会で監督が本作一番の見どころと語った、永瀬と吉川がひときわ力を入れたという「舞踏会シーン」の舞台裏も。玲夜（永瀬廉）の花嫁として、柚子（吉川愛）をあやかしの世界にお披露目する、映画の重要なシーン。ここで披露するのが、ボールルームダンスにおけるウィンナ・ワルツに、日本舞踊の所作を融合させたオリジナルのペアダンス。ダンス経験がほとんどないという吉川にとってはもちろん、永瀬にとっても慣れないペアでのダンスは大きな挑戦。永瀬が「お互い、撮影もある中時間を見つけて、練習した」と明かし、多忙な撮影の合間を縫って、努力を重ねてきた2人の様子が垣間見える。ラストは永瀬の「観てくださる方々の胸を打つような作品になっているのではと思います。楽しみにしていただけたら幸いです」という観客へのメッセージで締めくくられている。

そして、本映像で流れているのが由薫が本作のために書き下ろしたイメージソングの「Ray」。本楽曲は、柚子の心情を綴り、家族から虐げられ孤独だった柚子が玲夜と出会い、惹かれていく様子や“鬼の花嫁”という宿命を前に葛藤する柚子の揺れ動く感情を表現している一曲となっている。

由薫は「誰かを好きになるということは、相手のことだけじゃなくて、自分を知るということでもあると思います。“あなた”の光に、暗闇にいた自分も初めて照らされて、自分自身のことも抱きしめられるようになることが、愛なのかもしれない、そういう思いを込めています」と楽曲に込めた思いをコメント。

また、吉川も「初めて曲を聴いた時に鳥肌が立ちました。柚子が玲夜と出会った頃は絶望していましたが、玲夜と出会ってどんどん自分のことも好きになっていくところや自信がついていく過程がこの曲で素敵に描かれていてとても感銘を受けました」と、由薫の包み込むような歌声と、柚子の心情に寄り添うような美しい旋律を絶賛した。

あわせて、玲夜と柚子がダンスの練習を通して次第に心の距離を縮めていく姿と、そんな 2人の貴重なダンスシーン本番を捉えた場面写真も公開された。

コメント由薫（イメージソング担当）映画を見て、玲夜と柚子の揺れる想いに、私も心を預けるようにして曲を書かせていただきました。重たい雲の間から、突然ふっと現れた一筋の光のような“あなた”。戸惑いながらも触れたいと願う、そんな恋模様を描いています。誰かを好きになるということは、相手のことだけじゃなくて、自分を知るということでもあると思います。“あなた”の光に、暗闇にいた自分も初めて照らされて、自分自身のことも抱きしめられるようになることが、愛なのかもしれない、そういう思いを込めています。ぜひ映画の美しいシーンと共に聴いていただきたいです。

吉川愛（東雲柚子役）初めて曲を聴いた時に鳥肌が立ちました。柚子が玲夜と出会った頃は絶望していましたが、玲夜と出会ってどんどん自分のことも好きになっていくところや自信がついていく過程がこの曲で素敵に描かれていてとても感銘を受けました。「can I love you？」柚子が玲夜に 1 番言いたいこと。沢山この曲を聴いて柚子を感じてほしいです。（文＝リアルサウンド編集部）