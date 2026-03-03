セリエA 25/26の第27節 ウディネーゼとフィオレンティナの試合が、3月3日04:45にブルーエナジー・スタジアムにて行われた。

ウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ジョーダン・ゼムラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフィオレンティナはモイーズ・キーン（FW）、アルバート・グドムンドソン（FW）、ファビアーノ・パリージ（DF）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。ウディネーゼのニコロ・ザニオーロ（MF）のアシストからクリスティアン・カバセレ（DF）がヘディングシュートを決めてウディネーゼが先制。

ここで前半が終了。1-0とウディネーゼがリードしてハーフタイムを迎えた。

フィオレンティナは後半の頭から2人が交代。マリン・ポングラチッチ（DF）、マルコ・ブレシャニーニ（MF）に代わりピエトロ・コムッツォ（DF）、シェール・ヌドゥール（MF）がピッチに入る。

64分ウディネーゼが追加点。キーナン・デイビス（FW）がPKで2-0。さらにリードを広げる。

68分、ウディネーゼが選手交代を行う。キーナン・デイビス（FW）からアダム・ブクサ（FW）に交代した。

71分、フィオレンティナは同時に2人を交代。モイーズ・キーン（FW）、ローランド・マンドラゴラ（MF）に代わりロベルト・ピコリ（FW）、ジョバンニ・ファビアン（MF）がピッチに入る。

73分、ウディネーゼは同時に3人を交代。ヤクブ・ピオトロフスキ（MF）、ニコロ・ベルトラ（DF）、ジョーダン・ゼムラ（DF）に代わりオイエル・サラガ（MF）、ブラニミール・ムラシッチ（DF）、ハッサン・カマラ（DF）がピッチに入る。なお、ニコロ・ベルトラ（DF）は負傷による交代とみられる。

87分、ウディネーゼが選手交代を行う。ニコロ・ザニオーロ（MF）からレノン・ミラー（MF）に交代した。

87分、フィオレンティナが選手交代を行う。ニコロ・ファジョーリ（MF）からジャコポ・ファツジーニ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+4分ウディネーゼが追加点。レノン・ミラー（MF）のアシストからアダム・ブクサ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

以降は試合は動かず、ウディネーゼが3-0で勝利した。

なお、ウディネーゼは32分にキングスレイ・ エヒジブエ（DF）に、またフィオレンティナは28分にマリン・ポングラチッチ（DF）、32分にファビアーノ・パリージ（DF）、61分にダニエレ・ルガーニ（DF）、80分にルカ・ラニエリ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-03 06:50:23 更新