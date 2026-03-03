2026年2月27日、中国メディア・観察者網は、プラグインハイブリッド車（PHEV）を早期に購入したオーナーたちがリセールバリューの暴落などに直面し、後悔していると報じた。

記事は、3年前に「ガソリンでも電気でも走れ、航続距離の不安なし」という触れ込みでPHEVが市場の寵児となった背景を紹介。当時は純粋な電気自動車（EV）が航続距離の不安や充電インフラの不足に悩む中、PHEVは「両方の良いところ取り」として世界の自動車メーカーが相次いで参入し、フォルクスワーゲンやトヨタ、BMWといった老舗メーカーも急遽PHEVモデルを投入したと伝えた。

その上で、実態は華々しい宣伝とはかけ離れていたと指摘し、本当に燃費を抑えるには高頻度の充電が不可欠で、冬場に暖房を使うと純電動走行距離が4割も減少し、ほぼ毎日の充電を強いられるオーナーもいるとした。

そして、深夜の安い電気を求めて未明に充電に向かうなど、節約した電気代が時間的・肉体的コストに飲み込まれ、「充電の自由」が「充電の奴隷」に変質したというオーナーの声を紹介している。

記事はさらに、リセールバリューという経済的な打撃が深刻であることにも言及。25年時点でPHEVの3年後の残価率は45％前後である一方、同クラスのガソリン車は60％以上を維持しており、その差は約15ポイントに及ぶと紹介した。

具体的には、21万5000元（約489万円）で購入したPHEVが3年後に約10万2000元（約232万円）まで下落するのに対し、20万元（約455万円）のガソリン車は約13万元（約296万円）で売却できると説明した。

記事は、PHEVの残価率低下の原因として、EVの航続距離が600kmを超え、800Vの超急速充電が普及したことによる、PHEVの相対的な機能面での陳腐化を挙げた。また、小型バッテリーの頻繁な充放電による劣化リスクや、複雑な構造に起因する高額な整備コストにも触れている。

最後に、自宅に充電設備がある都市通勤者など限定的な場面ではPHEVに価値が残るとしつつも、大多数の消費者に対しては「万能」をうたう宣伝を警戒し、購入価格だけでなくリセールバリューや修理費、時間コストを含めた「全ライフサイクル」のコストを見極めるべきだと提言した。（編集・翻訳/川尻）