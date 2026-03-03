ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）がきょう3日に放送されるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）第107回にゲスト出演し、朝ドラ初出演を果たすことが制作の大阪放送局から発表された。主人公・松野トキ（郄石あかり）を診察する医師・薮井役。DAIGOは今年1月4日に放送された「豊臣兄弟！」初回でNHK大河ドラマ初出演。国民的2大ドラマ枠を制覇する。「ばけばけ」には妻で女優の北川景子（39）も出演しており、夫婦揃っての同一朝ドラ登場となる。DAIGOは「DBD（DAIGO ばけばけ 出るけん）」と代名詞のDAI語（アルファベット3文字）で喜びのコメントを寄せた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第107回のあらすじには「レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が出勤中、トキが突然倒れてしまう」とあり、トキの体調不良をDAIGO演じる医師・薮井が診るようだ。人柄の良い町医者だが、蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）からはヤブ医者と呼ばれている。

DAIGOは「豊臣兄弟！」初回に美濃の戦国武将・斎藤義龍役で登場。2シーン・約30秒の出演ながら存在感を示し、年明け早々、話題をさらったばかり。大河→朝ドラと2カ月連続でデビューを飾る。北川も「ばけばけ」が朝ドラ初出演作で、主人公の“もう一人の母”雨清水タエ役を好演。一時は物乞いに身をやつし、新境地の演技が大きな反響を呼んだ。

DAIGOの祖父で第74代内閣総理大臣を務めた政治家・竹下登氏は島根県（現・雲南市）出身。「もともと、祖父の故郷・島根が舞台の『ばけばけ』に出たいという気持ちがありました」と念願が叶い「人生で初めて使いました。“TB”（妻のバーター）」と北川の後押しもあったことを明かした。

「松江編」ではなく「熊本編」への登場となったが「ずっと見ていたおトキさん、フミさん（池脇千鶴）、司之介さん（岡部たかし）に会えて、うれしすぎました！控室にはヘブン先生もいて大興奮でした！」と感激。「大河ドラマと同じ30秒くらい、いやもっと短い可能性もあるので、注目して見てください」と呼び掛けた。大河に続く“役者DAIGO”の芝居に期待が高まる。

【DAIGOコメント全文】

“DBD”

DAIGO ばけばけ でるけん。

元々、祖父の故郷、島根が舞台の「ばけばけ」に出たいという気持ちがありました。

ある日「ばけばけ」の撮影で大阪にいる妻ことおタエさんから連絡が来ました。

おタエさん「出られるみたいだよ」

DAIGO「え？」

おタエさん「ばけばけ」

DAIGO「え？」

ということで、人生で初めて使いました。

“TB”

妻のバーター。

撮影に行ったら熊本が舞台で島根ではありませんでしたが、ずっと観ていたおトキさん、フミさん、司之介さんに会えて嬉しすぎました！

控室にはヘブン先生もいて大興奮でした！

大河ドラマと同じ30秒くらい、いやもっと短い可能性もあるので、注目して観てください。