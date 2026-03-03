齊藤京子、テレ東アナの予定合わず急きょアシスタント出演 『紙とさまぁ〜ず』
テレビ東京で毎週火曜深夜に放送中のバラエティ番組『紙とさまぁ〜ず』で、進行を務める同局のアナウンサーの予定が誰も合わず、齊藤京子が急きょ代役として出演することが3日までに、発表された。
【番組カット】ハプニングもなんのその！進行役を務める齊藤京子
同番組は、ゲストがさまぁ〜ずの考えた独特すぎるアンケート内容に回答してもらい、そのアンケートだけを使って2人が独自の視点でおしゃべりを繰り広げる“ゲスト不在”の新視点トークバラエティとなっている。
毎回進行を担当するアシスタントをテレビ東京のアナウンサーが務めているが、今回に限って収録日に誰もスケジュールがハマらないという事態が発生。番組側がさまぁ〜ずと相性が良さそうな齊藤にダメ元でお願いしたところ、快諾された。
3、10日の放送では世界が注目する超トップコスプレイヤーえなこ、17、24日の放送では板谷由夏、原菜乃華が登場。4週連続でアシスタントも紙ゲストも大型な内容となる。
