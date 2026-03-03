ママさんが愛猫さんに朝のあいさつをしてみたところ…？何度話しかけても必ずお返事をしてくれる様子が愛おしすぎると話題で、動画は37万再生を突破。「かわいい声～！」「『ゴロニャーン』って言ってるね！w」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：猫に『おはよう』と何度もあいさつしてみると…胸がぎゅっとなる『可愛すぎるお返事』】

朝のほっこりルーティン

Instagramアカウント『micanzy』に投稿されたのは、飼い主さんとの会話を楽しんでいる猫の様子です。動画に登場するのは、2018年3月22日生まれのスコティッシュフォールド、「ブランジー」ちゃん。きれいなサビ模様と、目や顔のまん丸フォルムがチャームポイントのちょっぴりおてんばな女の子です。

この日、飼い主さんが「ブラちゃん、おはよう」と声をかけられると、ブランジーちゃんは振り向いて視線を合わせ、やわらかな声で「にゃー」と鳴いたのだそうです。

何度でも応えてくれる

ブランジーちゃんはちょこんとおすわりをすると、もう一度声をかけてもらうのを待っているかのように飼い主さんをまっすぐに見つめてきたといいます。飼い主さんがもう一度「ブラちゃん、おはよう」と声をかけてみられたところ、やはり今度も「にゃー」と甘いトーンで返してくれたとのこと。

飼い主さんが3度目の「おはよう」をブランジーちゃんに伝えられると、ブランジーちゃんは甘えるように口角を持ち上げて大きな声で「にゃーん」と返事をしてくれたのだそうです。

信頼が生むコミュニケーション

飼い主さんが話しかけておられるあいだのブランジーちゃんは、終始ごろごろと喉を鳴らしていてとても幸せそうな様子。大好きで信頼している飼い主さんにやさしく声をかけてもらうのが嬉しくてたまらないというブランジーちゃんの気持ちが、こちらまで伝わってくるようで心があたたかくなります。飼い主さんとブランジーちゃんの愛に満ちあふれた朝のひとコマなのでした。

元気いっぱいで甘えん坊なブランジーちゃんが日々の生活を楽しむ姿は、これからもたくさんの人々に笑顔と癒しを届け続けてくれることでしょう。

投稿には、「おはようの声までかわいいね」「ママさんの『おはよう』にちゃんとこたえているんだね！」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

Instagramアカウント『micanzy』では、この他にも猫のかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「micanzy」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。