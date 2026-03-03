カンガルーのように『服に乗るのが好きな猫』→袋に入れてみたら…尊すぎる光景に２万いいね「かっっっっわっっ」「ニヤニヤしたｗ」と悶絶の声
洋服を伸ばして猫を乗せていた飼い主さん。猫のために代わりの袋を用意すると...？満足した猫の姿が可愛すぎると反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で97万回表示を突破し、「カンガルーになる才能があるのかもしれない」「かっっっっわっっっいー！！」といったコメントが寄せられることとなりました。
【動画：カンガルーのように『服に乗るのが好きな猫』→袋に入れてみたら…尊すぎる光景】
代わりの袋
Xアカウント「チャイさんの成長記録@ネギ」に投稿されたのは、猫の『チャイさん』。チャイさんは爪切りやシャンプーも得意な度胸がある猫だそう。
物怖じしない性格のためか、好きな体勢も独特だそう。飼い主さんのお腹部分の服を袋状にすると、まるでカンガルーのように乗るのが好きなのだとか。手を出すと邪魔されたくないのか、噛もうとするほどのお気に入りぶりなのだといいます。
そうは言っても服が伸びてしまうので、飼い主さんはチャイさんに代わりの袋を用意してあげたのだとか。
エコバッグのような袋を吊るして、その中にチャイさんのお顔が出るように入れてあげたという飼い主さん。まるでみのむしみたいな姿になったチャイさん。チャイさんは気に入ったようで、袋の中でゆったりと柔らかい表情だったそう。飼い主さんが優しくなでると、目を細めていたといいます。きっと服の上とはまた違った良さがあるのでしょう。袋の中で包まれているのが大好きなチャイさんなのでした。
大満足のチャイさん
袋の中からチャイさんが顔を出している様子を見た方たちから「チャイみのむしかわいすぎます」「ニャンモックかわいいです」などの声が寄せられていました。
満足げに袋から顔を出していたチャイさん。安心する体勢も猫それぞれですね。
Xアカウント「チャイさんの成長記録@ネギ」では、チャイさんの元気いっぱいで可愛い姿がたくさん投稿されています。今日も袋の中で楽しく過ごしていることでしょう。
写真・動画提供：Xアカウント「チャイさんの成長記録@ネギ」さま
執筆：さおり
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。