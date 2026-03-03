洋服を伸ばして猫を乗せていた飼い主さん。猫のために代わりの袋を用意すると...？満足した猫の姿が可愛すぎると反響を呼んでいます。

Xアカウント「チャイさんの成長記録@ネギ」に投稿されたのは、猫の『チャイさん』。チャイさんは爪切りやシャンプーも得意な度胸がある猫だそう。

物怖じしない性格のためか、好きな体勢も独特だそう。飼い主さんのお腹部分の服を袋状にすると、まるでカンガルーのように乗るのが好きなのだとか。手を出すと邪魔されたくないのか、噛もうとするほどのお気に入りぶりなのだといいます。

そうは言っても服が伸びてしまうので、飼い主さんはチャイさんに代わりの袋を用意してあげたのだとか。

エコバッグのような袋を吊るして、その中にチャイさんのお顔が出るように入れてあげたという飼い主さん。まるでみのむしみたいな姿になったチャイさん。チャイさんは気に入ったようで、袋の中でゆったりと柔らかい表情だったそう。飼い主さんが優しくなでると、目を細めていたといいます。きっと服の上とはまた違った良さがあるのでしょう。袋の中で包まれているのが大好きなチャイさんなのでした。

袋の中からチャイさんが顔を出している様子を見た方たちから「チャイみのむしかわいすぎます」「ニャンモックかわいいです」などの声が寄せられていました。

満足げに袋から顔を出していたチャイさん。安心する体勢も猫それぞれですね。

Xアカウント「チャイさんの成長記録@ネギ」では、チャイさんの元気いっぱいで可愛い姿がたくさん投稿されています。今日も袋の中で楽しく過ごしていることでしょう。

