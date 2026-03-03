2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は2日、オリックスとの強化試合に「2番・DH」で先発出場し3打数無安打だった。帰国後の初実戦で快音は聞かれなかったものの、試合前にはスタンドの子供にサインする神対応。そしてベンチ裏で見せていたのが、若かった頃の義理と恩を忘れない姿だ。チームに合流してから5日、大谷は変わらない姿と、変わり続ける姿の二面を見せている。

2日の京セラドーム。オリックスベンチ裏に用意された記者会見場にいると、どこかで聞いた声が二重に聞こえてきた。「アツさんじゃないですか〜！」という声の主は大谷。開いたドアの向こうに、バットを持ったままオリックスの厚澤和幸投手コーチにじゃれつく姿が見えた。「お、おう」とタジタジの厚澤氏は、前回2023年のWBCでブルペンコーチを務めただけでなく、日本ハム時代にはスコアラーや投手コーチとして、大谷の成長に手を貸した人物だ。

2月27日の中日戦の際には、場内を沸かせたフリー打撃の直前に、中日の大野奨太バッテリーコーチと固い握手。2016年のパ・リーグ優勝を決めた西武戦で、最後にバッテリーを組んでいたコンビだ。

練習に出てきた大野コーチに「今の大谷と何を話してみたい？」と聞くと「いやいやもう、レベルが違いますから」と謙遜していた。確かに大谷は大リーグでMVPやホームラン王に輝き、日本の顔ともいえる存在になった。10年総額7億ドル（約1014億円＝当時）という巨額の契約でプレーし、世界のスポンサーにとっては大切な商品。周囲の人間が一歩引いてしまってもおかしくない。そんな壁を、大谷は軽々と破っていくのだ。

NPBを離れて9年目、久々の再会を喜んだ人物もいる。侍ジャパンに帯同している日本ハムの福島芳宏トレーナーは、大谷がエンゼルス移籍して以来8年ぶりの再会だったという。長い時間が空いても、大谷の態度は「全然変わってませんでしたね。もう少し距離ある感じかと思ったら、スッと入ってくる」。2月26日、合流初日にバンテリンドームのグラウンドで顔を合わせると、大谷から近づいてきた。変わらぬ内面に感嘆した。

変わり続ける部分も…何よりの教材「次いつ会えるかわからない」

そして、トレーナーという立場から見ると、米国で驚異の進化を果たした大谷には「聞いてみたいことがたくさんある」のだという。変わらぬ一面があれば、変わり続ける一面もある。大谷が、野球の本場で高まり続ける期待を軽々と超えていく裏には、努力と変化を恐れない姿がある。

技術も体も日々進化。キャッチボールを見た福島さんは「本当に、投球フォームが全然変わりましたよね」と言葉を連ねた。大谷は日本にいた頃からウエートトレーニングを積み、オフのたびに体が大きくなっていた。ただ福島さんは「最初の“カリカリ”の頃も知ってるわけじゃないですか」と、プロ入り当時の姿に重ね合わせる。2013年、プロの世界にやってきた大谷の体はまだ、成長途上にあった。その変化の過程には、選手育成法を進化させる情報が詰まっている。

「だから、いろんなことを聞きたいんですよ。次いつ会えるかわからないじゃないですか。今のうちですからね」

近年の日本ハムでは身長194センチの達孝太投手、190センチの福島蓮投手、191センチの柳川大晟投手と長身で、入団時には体が細かった投手が開花する土壌が形成されつつある。一方でまだ不足しているのが、193センチの大谷のような超大型打者のサンプルだ。「偉人ですよ。偉人。歴史の教科書に載るような人ですからね」と福島さん。変わり続ける肉体は、日本野球に進化の材料を与え続ける。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）