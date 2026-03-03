『略奪奪婚』第9話 “千春”内田理央、“司”伊藤健太郎からのまさかの申し出に動揺
内田理央が主演を務め、伊藤健太郎と中村ゆりかが共演するドラマチューズ！『略奪奪婚』（テレビ東京／毎週火曜深夜24時30分）の第9話が3日深夜に放送される。
【写真】包丁を見つめる梅田（川島鈴遥）
本作は、山田芽衣による同名コミックを実写ドラマ化した略奪＆復讐劇。長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子供を身ごもった若い女性だった…。嫉妬、承認欲求、自己肯定、勝ち負け…。そんな問題だらけでコンプレックスを抱えた登場人物たちが、血を流しながら見せる“幸せ探し”を描き出す。
■第9話あらすじ
意を決して司（伊藤）のクリニックを訪ねた千春（内田）は、思いがけずえみる（中村）と司の幸せそうな姿を見てしまい愕然とする。苦しくなった千春は逃げるようにクリニックをあとにするが、ひょんなことから司は千春がクリニックを訪れていたことを確信する。司から直接会って謝罪したいと言われた千春は行くべきか悩むことに。
そんな中、司の浮気相手の梅田（川島鈴遥）から、司は衝撃的な事実を告げられる。
ドラマチューズ！『略奪奪婚』はテレビ東京ほかにて毎週火曜深夜24時30分放送
