昨年６月３日に８９歳で永眠したミスタープロ野球・長嶋茂雄さん。しかし今もなお、その鮮烈な記憶は人々の心で生き続けている。スポーツ報知では、代名詞の背番号３にちなんで、毎月３日に「ミスターの世界」と題した特集を組み、さまざまな角度からその偉大な足跡に迫る。第１回は巨人編成本部長の水野雄仁さん（６０）。「長嶋巨人最後の投手コーチ」が語る、等身大のミスターとは？（取材・構成＝加藤 弘士）

池田のエースとして甲子園夏春連覇に導いた“阿波の金太郎”。８３年ドラフト１位で巨人に入団し、王監督１年目の８４年からプロ人生をスタートさせた。

「背番号３１の意味、知ってます？ 長嶋さんと王さんの背番号を並べて『３１』になったんです。まさかその時、オレが『長嶋巨人最後の投手コーチ』になるとは、思わなかったよなあ」

濃密な関係は９３年、ミスターの監督復帰から始まった。ナインの反応はどのようなものだったのか。

「雲の上の人。復帰１年目は正直、みんなどう接していいのか分からなくて」

距離が縮まったのは、その年のオフのことだ。

「ミスターのすごいところは、その距離感に気づいていたんだろうね。『投手会やるぞ！ 何か食いたいものあるか？』と呼びかけてくれて。大皿のふぐ刺しを、一気にすくって食べるという伝説を聞いていたから、『ふぐ、お願いします！』って。本当に豪快に一気食いしていたよ（笑）。その会では、若い頃の恋の話とか、お酒の話とか…めちゃくちゃ盛り上がったんだ。翌年の春季キャンプでも開かれて、『この人のために頑張ろう』って団結した。それでその年、日本一になったんだよ」

その９４年、水野さんは開幕から好調をキープ。だが、４月に左脇腹を痛め、戦線離脱をしてしまった。

「家で静養していたら、（高級果物店の）千疋屋から、見たことのないような大きいカゴの果物が送られてきて。差出人を見たら、長嶋監督で。『一日も早い復帰を願っております』ってメッセージが寄せられていた。感激ですよ。あの時は『１軍に戻ったら、絶対日本一に貢献するんだ』って思ったからね」

９６年、チームは最大１１・５ゲーム差をひっくり返す“メークドラマ”を完結させ、リーグ優勝を遂げる。Ｖ決定の１０月６日、中日戦（ナゴヤ）で水野さんは大仕事を果たす。２点リードの７回１死満塁、強打者パウエルを遊ゴロ併殺に封じ、ピンチを脱した。翌日の報知新聞で「勝負の分岐点」と報じられる好救援だった。

「優勝を決めるいい仕事もできたし、日本シリーズでも投げた。そのオフですよ。長嶋さんが報知新聞へあいさつに行って、『もう水野はいいだろう』と言ったっていうんです（笑）。報知の巨人担当記者が聞いて『キンタ、ミスターがこう言ってたぞ』って教えてくれてね。それを聞いた瞬間、『引退しよう』って」

波紋は大きかった。

「球団も『いいのか！？』って言ってくれたんだけど『監督が使わないと言っているのに、続けても足手まといになるだけです』ってね。トレードとかも用意してくれたんだけど『行く気はないです』って、キッパリ辞めたんです」

野球評論家として第二の人生が始まった。ユニホームの重責とは無縁な、穏やかな日々。だが、それは長く続かなかった。長嶋監督が「水野投手コーチ」を求めたからだ。９９年、指導者として巨人に復帰した。

「オファーに『無理です』と。３３歳だったから。『いいんだよ。兄貴みたいな感じでやってくれれば』って。で、腹をくくってね」

投手コーチとして仕えた長嶋監督は、どのような指揮官だったのか。

「カンピューターがすごい時もあるし、『代えるぞ』というミスターに『いや、まだいけます』と遮った時は、ドキドキしたよね。抑えたら、本当に一安心だった。次の機会で監督が『代えるぞ』と言った時、『ハイ』と応えて代えた投手が打たれた際には、『なんでオレを止めなかったんだ！』って怒られた（笑）。選手を怒ることは全くない。よく鹿取さんと２人で監督室に呼ばれて『お前ら何やっているんだ！』って怒られて。翌朝、『監督、昨日はすいませんでした』って頭を下げると『ん？ 何かあった？』って。それが長嶋監督でしたよ（笑）」

００年には王監督率いるダイエーとの“ＯＮシリーズ”を制して日本一に。

「選手とコーチの両方で、長嶋監督を日本一にできた。最高の思い出です」

０１年、長嶋監督勇退。水野さんもコーチを辞した。

「ミスターと一緒に辞めさせてくださいと。結果的にオレは『長嶋巨人の最後の投手コーチ』になったんだ。それからも何かあるごとに、声をかけてくださって。これはうわさなんだけど…長嶋さんがアテネ五輪の日本代表監督になった時、『投手コーチは水野で』って推してくれたみたいなんです。でも、周囲が『若いから』と反対して、立ち消えになったと聞きました。一緒にやれたことは、一生の財産。今はフロントとして強い巨人をつくることが、最高の恩返しと思っています」

【記録メモ】

長嶋さんが２度目の監督に就任した９３年の巨人は３位。２ケタ勝利が１人しかいない苦しい投手陣の中、水野雄仁をリリーフで４３試合に起用した。

水野にとって４３試合はシーズンの最多登板。通算２６５試合のうち、８４〜８８年の王貞治監督、８９〜９２年の藤田元司監督時代に各８０試合。９３〜９６年長嶋監督時代の１０５試合が最も多い。

現役最後の９６年は１０試合の登板ながら無傷の２勝。広島と同率首位に並んだ９月１８日の横浜戦は２回１／３を無失点、同２３日広島との首位攻防戦では延長１０回を抑えてサヨナラ勝ちにつなげるなど、ともにシーズン終盤で価値ある白星だった。

◆水野 雄仁（みずの・かつひと）１９６５年９月３日、徳島・阿南市生まれ。６０歳。池田では８２年夏の甲子園、８３年春のセンバツを連覇。８３年夏も４強。同年ドラフト１位で巨人入り。通算２６５試合で３９勝２９敗１７セーブ、防御率３．１０。９６年に現役引退。９７年にはドミニカ共和国のウィンターリーグへ。９８年にはパドレスの春季キャンプにも参加。９９年から２００１年まで巨人投手コーチを務め、１９年に投手コーチで復帰。２０年は巡回投手コーチ。２１年秋からスカウト部長。２５年秋から編成本部長。