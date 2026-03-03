歌手のＤＡＩＧＯが、ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）にきょう３日、トキ（高石あかり）を診察する医師・薮井役で出演することを、ＮＨＫが発表した。

ＤＡＩＧＯは人柄の良い、町医者。蛇と蛙からは、ヤブ医者と呼ばれている役を演じており「“ＤＢＤ”『ＤＡＩＧＯ ばけばけ でるけん。』元々、祖父（竹下登）の故郷、島根が舞台のばけばけに出たいという気持ちがありました。ある日ばけばけの撮影で大阪にいる妻ことおタエさんから連絡が来ました。おタエさん『出られるみたいだよ』ＤＡＩＧＯ『え？』おタエさん『ばけばけ』ＤＡＩＧＯ『え？』ということで、人生で初めて使いました。“ＴＢ”『妻のバーター』」とＤＡＩ語で喜びを語った。

また「撮影に行ったら熊本が舞台で島根ではありませんでしたが、ずっと観ていたおトキさん、フミさん、司之介さんに会えてうれしすぎました！ 控室にはヘブン先生もいて大興奮でした！ 大河ドラマと同じ３０秒くらい、いやもっと短い可能性もあるので、注目して観てください！」とアピールした。