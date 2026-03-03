八木莉可子×中島裕翔、夫婦愛あふれるダンスシーン先行公開
日本人として初めてパリのオートクチュール組合の会員となったファッションデザイナー・森英恵さん。その生誕100周年を記念して、テレビ朝日では八木莉可子を主演に“知られざる青春時代の物語”をドラマ化した『森英恵 Butterfly beyond（バタフライ ビヨンド）』を21日午後9時から放送する。このたび、本作の場面写真が到着した。
【場面写真】肩を抱き合い…夫婦愛溢れる中島裕翔＆八木莉可子
生涯かけて、“日本のエレガンス”を世界に発信し続けたファッションデザイナー・森英恵さん。蝶のモチーフはブランドを象徴するデザインとして世界中で愛され、自身も“マダム・バタフライ”の愛称で親しまれた。その華やかな功績は広く知られているが、戦後の混乱期、何もないところからデザイナーとしての道を切り拓いてきたことはあまり語られていない。本作では、自然豊かな故郷・島根で過ごした幼少期から、我が子の洋服づくりをきっかけに洋裁にのめり込んだすえ、モード界で花開き、世界に羽ばたくまでの知られざる奮闘を、夫婦や家族の絆を交えて描く。
本作には森英恵を演じる八木をはじめ、彼女を支え続けた夫・賢役の中島裕翔、母・藤井ノブ役の木村佳乃、父・徳造役の仲村トオルが出演。さらに茅島みずき、荒木飛羽、清水くるみ、杏花、森崎ウィン、富田望生、前原瑞樹、尾上右近、安井順平ら実力派キャストたちもズラリ集結する。
今回公開されたのは、夫婦の歩みと愛情が感じられるショットが中心。英恵初の海外進出となるニューヨークコレクション開催前夜、ホテルの部屋で夫婦がしっとりとダンスを踊るシーンは、二人三脚で進んできた森夫妻を象徴する名場面。
一時期、ファッションへの情熱を失いかけた英恵がデザインの本場・パリに触発され、「デザインをこの先、一生の仕事にする」と覚悟を決めたターニングポイントを切り取った1枚も。その決意を聞いた賢は、思わず英恵の肩を抱き寄せて…。さらに、戦時中、勤労動員の女学生と陸軍の少佐として運命の出会いをはたしたころの2人それぞれの初々しいショットも公開された。
また、英恵の両親を演じる木村、仲村が、パリから届いた英恵のエアメールを心配そうに読む場面写真も到着。2人の表情からは娘への愛情がにじみ出ている。
そして、森英恵さんの代表作“菊のパジャマドレス”が登場する、ニューヨークコレクションのシーン写真も解禁。このドレスは、衣装デザイナー・宮本まさ江さんが森さんへのリスペクトを込めて本作のためにレプリカとして制作したもので、豪華キャストたちの写真とともにメインビジュアルにもあしらわれ存在感を放っている。
ニューヨークコレクションのシーンでは、日本人初のパリコレモデル・松本弘子さんをモデルにしたキャラクター・松木弘美役の茅島が菊のパジャマドレスをエレガンスかつエキゾチックに着こなし、華麗なランウェイも披露している。
