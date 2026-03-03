攻めも守りも隙なし、麻雀の化身がシーズン終盤に本領発揮だ。「大和証券Mリーグ2025-26」3月2日の第1試合はKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）がトップを獲得し、個人2連勝を達成。終盤にダマテンの満貫を決め、トップ目のセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）を逆転すると、オーラスは下位への的確な差し込みで逃げ切った。

この試合は東家から浅井、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）、伊達の並びで開始。伊達は東1局、2700点のツモで先制すると、返す刀で東2局も5200点のツモ。東4局1本場は親満貫で大きくリードを広げた。

南2局2本場、白鳥が渡辺から親満貫をアガり、伊達は一時2着目へ後退。同4本場は浅井が跳満をツモりトップ目へ浮上。伊達は微差で浅井を追う展開となった。

逆転の手が入ったのは南3局。伊達はドラ3索が対子、さらに赤5索もある満貫以上確定の好形。浅井が先にテンパイを入れるが、伊達もカン5筒で追いつく。タンヤオでロンアガリ可能のためダマテンに構えると、浅井から5筒が出てロン。タンヤオ・赤・ドラ2の8000点を直撃し、トップを奪い返した。

南4局は4着目の渡辺が6・9索待ちでリーチ。これに3着目の白鳥も逆転の可能性を秘めたリーチで伊達は窮地に追い込まれた。ここで伊達は場を見渡すと、渡辺に9索を差し込み、1300点の放銃で試合を締めた。伊達は個人8勝目。

レギュラーシーズン終盤独特の重たい雰囲気、激戦を終えた伊達は試合後に「カロリーを使う試合で、楽しかったけれど疲れました。トップが取れてホッとしています」とコメント。南4局の差し込みについては「最悪、太さんに満貫を打って、翔ちゃんの下に潜ってもトライする価値はあるかなと思いました」と、着落ち覚悟の選択を説明した。1300点と言われた瞬間は「さいこーっ！って思いました。すごくうれしかったです」と喜びを表した。

チームは首位・EX風林火山を好位置から追う。「最後の3日は風林火山さんと直接対決。首位を狙うことが十分できる」と腕に力を込めた伊達に、ファンからは「狙ってこう！」「伊達最強！」「伊達ちゃんかわいいー！」「美しい強いかっこいい」と声援が寄せられた。

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）3万7400点／＋57.4

2着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）2万8800点／＋8.8

3着 セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）2万4600点／▲15.4

4着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）9200点／▲50.8

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

