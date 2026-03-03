『ばけばけ』DAIGO「TB（妻のバーター）」で朝ドラ初出演 北川景子との“会話”も明かす
ミュージシャン・DAIGOが、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第107回（3日）に登場することが発表された。妻の北川景子は主要人物のタエ役で出演中。夫婦そろって“朝ドラ俳優”となった。
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
朝ドラ初出演となるDAIGOが演じるのは、トキを診察する医師・薮井。人柄の良い、町医者だが、蛇と蛙からは“ヤブ医者”と呼ばれている。
■コメント
“DBD”（DAIGO ばけばけ でるけん）
元々、祖父の故郷、島根が舞台のばけばけに出たいという気持ちがありました。
ある日ばけばけの撮影で大阪にいる妻ことおタエさんから連絡が来ました。
おタエさん「出られるみたいだよ」
DAIGO「え？」
おタエさん「ばけばけ」
DAIGO「え？」
ということで
人生で初めて使いました
TB（妻のバーター）
撮影に行ったら熊本が舞台で島根ではありませんでしたが、ずっと観ていたおトキさん、フミさん、司之介さんに会えて嬉しすぎました！
控室にはヘブン先生もいて大興奮でした！
大河ドラマと同じ30秒くらい、いやもっと短い可能性もあるので、注目して観てください！
