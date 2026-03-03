◇2026WBC強化試合 オリックス 4-3 侍ジャパン(2日、京セラドーム)

チーム合流後試合に初出場した村上宗隆選手が手応えを語りました。

MLB組の出場が解禁となったこの強化試合、村上選手は4番ファーストでスタメン出場しました。しかし第1打席で空振り三振に倒れると、その後もセカンドゴロとレフトフライに終わり、3打数ノーヒット。この日は7回の守備から退きました。

メジャーリーガーとなって迎える初の侍ジャパンの試合でしたが、「去年まで日本でやっていたので別に違和感なくできた」と笑みを浮かべた村上選手。

「おとといの夜に帰ってきた割には体も動けたし体調も大丈夫」とこの日の収穫を話し、「なるべく早く体もこちらに慣れて、時差ぼけも解消できるようにしたい」と今後の調整へ意気込みました。

ファーストの守備には「向こう(MLB)でも何試合か出ていた」とコメント。「慣れるしかないと思うので集中しながら練習していきたい」とさらなる上達を誓います。

WBCへは「日の丸を背負って戦うことはやはり優勝しなければいけないと思うので、チーム一丸で勝ちに向かって頑張りたい」と話した村上選手。3日の強化試合・阪神戦へ向けては「状態を上げられるように。そして勝つ試合を見せられるように頑張りたい」と意気込みました。