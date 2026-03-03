DAIGO¡¢Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤Ï¡ÈºÊ¤È¶¦±é¡É¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆTB¡ÊºÊ¤Î¥Ð¡¼¥¿¡¼¡Ë¡×
NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ï3Æü¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¡Ê47¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦3ÆüÊüÁ÷²ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£DAIGO¤ÏÄ«¥É¥é½é½Ð±é¡£üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¥È¥¤ò¿Ç»¡¤¹¤ë°å»Õ¡¢Ìù°æÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤¤Ä®°å¼Ô¤À¤¬¡¢¼Ø¤È³¿¤«¤é¤Ï¡Ö¥ä¥Ö°å¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌòÊÁ¤À¤È¤¤¤¦¡£
DAIGO¤Ï¡Ö¸µ¡¹¡¢ÁÄÉã¤Î¸Î¶¿¡¢Åçº¬¤¬ÉñÂæ¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤Ë¤ÏºÊ¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬¥È¥¤Î¿ÆÂ²¤È¤Ê¤ë±«À¶¿å¥¿¥¨Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
DAIGO¤Ï½Ð±é·èÄê¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ï»£±Æ¤ÇÂçºå¤Ë¤¤¤¿ºÊ¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òºÆ¸½¡£
¤ª¥¿¥¨¤µ¤ó¡Ö½Ð¤é¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡×¡¢DAIGO¡Ö¤¨¡©¡×¡¢¤ª¥¿¥¨¤µ¤ó¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡¢DAIGO¡Ö¤¨¡©¡×¡£
DAIGO¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡TB¡ÊºÊ¤Î¥Ð¡¼¥¿¡¼¡Ë¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ß¤Æ¤¤¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤¿´î¤Ó¤ä¡¢¹µ¼¼¤Ë¤¤¤¿¡È¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡É¤È¤âÂÐÌÌ¤·¡¢¶½Ê³¤·¤¿¡£¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÈÆ±¤¸30ÉÃ¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤ä¤â¤Ã¤ÈÃ»¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£