おじいちゃんと老犬の心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万2000回再生を突破し、「専用の特等席だね」「なんだかジーンときます」「微笑ましくて癒されます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：コタツの中『おじいちゃんの腕枕』でうとうとする老犬…尊すぎる『ふたりの時間』】

16歳の柴犬「あい」ちゃん

YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」の投稿主さんは、柴犬『あい』ちゃんの穏やかな暮らしを紹介しています。あいちゃんは、16歳の女の子。のんびり屋さんで甘えん坊な性格なのだそう。

すっかり老犬らしくなったあいちゃんですが、朝のお見送りは欠かしません。投稿主さんを仕事に見送ったあとは、朝日の中、お母さんとお散歩へ。ゆっくりと無理のない範囲で運動をするそうです。

仕事を終えた投稿主さんが帰宅すると、コタツであいちゃんとおじいちゃんが添い寝していました。

おじいちゃんの腕枕で…

あいちゃんは、おじいちゃんの真似をしているのか、体の半分をコタツの中に入れて寝ていたといいます。そればかりか、おじいちゃんの左腕を枕にしていたそう。あいちゃんだけの特別な特等席に、投稿主さんも思わずホッコリ…♡

一方、おじいちゃんも、あいちゃんと一緒にお昼寝するのが嬉しかった模様。あいちゃんに捧げた左腕は、ぴくりとも動かすことなく枕役に徹していたといいます。時折、首を上げてあいちゃんの様子を確認することも。何度チェックしてみても、あいちゃんはスヤスヤ気持ちよさそうに寝ていたのでした。

天真爛漫な弟犬の添い寝

おじいちゃんとの幸せなお昼寝を楽しんだあいちゃんは、「本気寝」をするために自分のベッドへ。そこへやってきたのは、敷地内に暮らすサモエドの『アイス』ちゃんです。

アイスちゃんはあいちゃんの弟分ですが、今ではアイスちゃんの尻尾とあいちゃんの体が同じくらいのサイズに…。あいちゃんよりずっと大きいアイスちゃんも、あいちゃんの本気寝を温かな眼差しで見守っていたといいます。

冷えないように掛布団をかけてもらったあいちゃんは、眠そうな表情でおやすみの挨拶。優しい家族に囲まれて、今日も幸せに過ごしているあいちゃんなのでした♡

この投稿には「寄り添って寝てる姿が可愛すぎます」「仕事の疲れがぶっ飛びました」「いつまでも元気でいられますように」などの温かなコメントが寄せられています。

あいちゃんの平和な日常はYouTubeチャンネル「しばわんこ生活」の他の投稿でチェックすることができます。あいちゃん＆アイスちゃんの微笑ましい暮らしを覗いてみたい方は、ぜひ遊びに行ってみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。