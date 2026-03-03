◆三流は「同調する」、では一流は？

部下が動かない、Z世代との距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）だ。生身のリーダーに求められる最強の武器は生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

キャリアを切り拓く「最強の武器」

「命令」で人は動かない

コミュ力（共感力）がリーダーに求められる“最強の武器”ともいえるでしょう。

もはや、かつてのような上意下達の「命令型リーダー」では、組織は動きません。共感を土台に関係を築き、「この人と一緒に働きたい」「この人についていきたい」と思ってもらえる存在になること。それこそが、AI時代のリーダーに求められるのです。

成果を出す人の「絶対条件」

リーダーとは、共感力で人と組織を動かす者である――この視点を持つことが、これから組織のパフォーマンスを最大化するための必須条件となるでしょう。

【解説】まずは自分の「現在地」を知る

「自分は部下の話を聞けている」「共感できている」と思っているリーダーは多いものです。しかし、実際には単なる「オウム返し」や表面的な同調に終始し、部下から「わかったつもりになっている」と見透かされているケースも少なくありません。

『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』には「共感力セルフチェックリスト」が用意されており、まずはご自身の共感力のレベルを客観的に把握することからスタートできます。自分の「現在地」を知ることは、スキルアップのための不可欠な第一歩です。

ビジネスに必要なのは「冷静な共感」

「共感」と聞くと、相手の感情に同化して一緒に喜んだり悲しんだりする「情動的共感」をイメージするかもしれません。しかし、ビジネスの現場で真に求められるのは「認知的共感」です。

これは、相手の感情に巻き込まれることなく、一歩引いた視点から「相手がなぜそう感じるのか」「どのような背景があるのか」を構造的に理解する知的なアプローチです。多様な価値観を持つ部下をマネジメントし、納得感を引き出すうえで、この「認知的共感」こそが強力な武器となります。

