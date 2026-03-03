なぜか「誰からでも好かれる人」の親が教えていた、たった1つのルール

「お箸を正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本だが、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。その中から「ちょうどいい声の大きさで話そう」という項目を取り上げる。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

職場で「大きな声」が気になる友人

会社とは、周囲の人の「些細な行動」が気になる場所だ。

私の友人が働いている会社では、リモートワークをする人はほとんどいないため、社員全員が毎日出社をしている。

そんな環境の中で、友人には毎日のように「びくっ」としてしまう瞬間があるという。

それは、あるベテラン社員の声だ。

取引先と電話をしているときも、部下を注意しているときも、雑談で笑っているときも、その人は、いつも大きな声で話すそうだ。

静かなオフィスに、突然響く怒鳴り声。

予期せず耳に飛び込んでくる、大きな笑い声。

友人はこう話していた。

「自分に向けて言われている訳ではないけど、どうしても気になってしまう。」

場にそぐわない声の大きさで話し続けると、周りの人の集中を奪い、無意識の緊張を生んでしまう。

たとえ話している内容が正しくても、人格的に優れていても、「周囲への影響」を無視した“ふるまい”は、少しずつ人にストレスを与えてしまうのだ。

ちょうどいい声の大きさで話そう

組織の中には、「なぜか誰からでも好かれている人」がいる。そんな人は、「周囲の人」のことをいつでも考えた“ふるまい”ができるのだ。

この“ふるまい”を子どものうちに身につけられていたら、とても良いことだと思う。小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを学べる本『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』には、「ちょうどいいこえのおおきさではなそう」という項目がある。かわいらしい動物のイラストとともに、「声の大きさをどう調整すればいいか」がわかりやすく紹介されている。

・0のこえ しーっ！ なにも おとを ださない。

・1のこえ ひそひそ……となりの ともだちにだけ きこえる こえ。

・2のこえ まわりの ともだちと なかよく おしゃべりする こえ。

・3のこえ クラスぜんたいに はっぴょうするときの こえ！ （『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』p.135より引用） （『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』p.135より引用）

さらに「おうちの方へ」では、このように書いてある。

「テレビの音を大きくしたり、小さくしたりするように、声も大きくしたり小さくしたりしようね」と、状況によって声の大きさを変えることをしっかりと教え、練習させましょう。

（『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』p.51より引用）

「声の大きさ」は「何を話すか」と同じくらい人の印象を左右する。

「今、まわりが静かだから1のこえでお話ししようか。」

そんな声かけを子どものうちから続けることで、どんな場所でも好かれる大人になるはずだ。