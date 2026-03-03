¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ï¡ÈÁêËÐ¥ª¥¿¥¯¡É¤À¤Ã¤¿¡Ä⁉ ¿®Ä¹¤¬¼çºÅ¤·¤¿¡¢ìÔÂô¤¹¤®¤ëÁêËÐÂç²ñ¡¿Àï¹ñÉð¾¤ÏÀï¤¬¤Ê¤¤¤È¤¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¥
¡ØÀï¹ñÉð¾¤ÏÀï¤¬¤Ê¤¤¤È¤¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ê²Ï¹çÆØ/¥Ý¥×¥é¼Ò¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û
¡ØÀï¹ñÉð¾¤ÏÀï¤¬¤Ê¤¤¤È¤¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Àï¤¦¤À¤±¤¬»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª Àï¹ñÉð¾¤â¡¢¸½Âå¿Í¤ÈÆ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÉðÅÄ¿®¸¼¤ÏÉâµ¤¤òÊÛ²ò¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÏÀµÁÒ±¡¤ÎÊõÊª¤Ç¤¢¤ë¹áÌÚ¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢°ËÃ£À¯½¡¤ÏÎø¤Ëµã¤¡¢¹â»³±¦¶á¤ÏÃÏ°Ì¤è¤ê¤â¿®¶Ä¤òÍ¥Àè¤·¡¢Ãã¤ÎÅò¤ÇÀ¯¼£¤òÁà¤ê¡¢ÆîÈÚÎÁÍý¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¤ÇºâÎÏ¤òÃÛ¤¯¡£Àï¾ì°Ê¾å¤ËÇ®¤¤¡¢Ç»¸ü¤Ê¥É¥é¥Þ¤òË½¤¯¡£Àï¹ñÉð¾¤Î»Å»ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤ò¤Î¤¾¤¯1ºý¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£Ä«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤ÇÁêËÐ¤ò¼è¤é¤»¤ë
¡¡Å·ÀµÏ»Ç¯¡Ê°ì¸Þ¼·È¬¡ËÆó·î¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÏºÆ¤Ó¶á¹¾¹ñÃæ¤Î¡ÖÁêËÐ¼è¡×»°É´¿Í¤ò°ÂÅÚ¾ë¤Ë½¸¤á¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÆó½½»°¿Í¤òÁª¤ê¤¹¤°¤Ã¤ÆÀï¤ï¤»¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´ÑÍ÷¤·¤¿¡£¡ÖÁêËÐ¼è¡×¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢à¥×¥í¤ÎÎÏ»Î〞¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆó½½»°¿Í¤ÎÌ¾¤ò¸«¤ë¤È¡ÖÅìÇÏÆóÏº¡¢ÆüÌîÄ¹¸÷¡¢ÂçÄÍ¿·È¬¡¢²¼ÀîÌï¶åÏº¡×¤Ê¤É¡¢Ìó»°Ê¬¤Î°ì¤Ï°ìÈÌ¤ÎÉð»Î¤ÎÌ¾¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊ¿Â¢¡¢½õ¸ÞÏº¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾»ú¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤½îÌ±³¬ÁØ¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡»Í¸ÔÌ¾¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ï¡ÖÎÏ±ß¡¢Áð»³¡×¤°¤é¤¤¤·¤«¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢¡Ö±ß¾ô»û¡¢ÃÏÂ¢Ë·¡×¤Ê¤É»û±¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤¿¤¤¤È¤Õ¡¢¤Å¤ª¤¦¡¢¤¢¤é¼¯¡×¤È¤¤¤¦°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ì¾¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿®Ä¹¤Ï¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«È¾Ç¯¸å¤ÎÈ¬·î¡¢ºÆ¤ÓÁêËÐÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£ÅÙ¤Ï¶á¹¾¤ÈµþÅÔ¤ÎÎÏ»Î¡¢¤Ê¤ó¤ÈÀé¸ÞÉ´¿Í¤ò°ÂÅÚ¾ë¤Ë½¸¤á¡¢Ä«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤ÇÁêËÐ¤ò¼è¤é¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡Ö¾®ÁêËÐ¡×¤È¡ÖÂçÁêËÐ¡×¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¾®ÁêËÐ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïà¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÎÏ»Î〞¤äÉð¾¤ÎÉô²¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡£ÂçÁêËÐ¤Ïà¥×¥í¤ÎÎÏ»Î〞¤Ë¤è¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿®Ä¹¤Î²È¿Ã¤¿¤Á¤ÎÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÎÏ»Î¤âÂçÀª»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³÷À¸»á¶¿¤Îé®²¼¡¢µþ¶Ë¹â¼¡¡Ê¤Î¤Á½éÂå¼ã¶¹¾®ÉÍÈÍ¼ç¡Ë¤Î¹¾Æî¸»¸Þ¡¢ËÙ½¨À¯¡Ê¤Î¤Á±ÛÁ°ËÌ¥Î¾±¾ë¼ç½½È¬ËüÀÐ¡Ë¤ÎÃÏÂ¢Ë·¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Îà·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ〞¤Ë¿®Ä¹¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤ÇÍÌ¾¤Ê°¤ÊÄÄçÂç¤È±ÊÅÄÀµÄç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´õË¾¤·¤¿¡£
¡¡µ»ÎÌ¤äÂÎ³Ê¤ÏÄçÂç¤Î¤Û¤¦¤¬Í¥¤ì¡¢ÎÏ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤ï¤±¤«¡¢ÈÖ¶¸¤ï¤»¤ÇÀµÄç¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Î¾ÞÉÊ¤Ë¤Ïµ®½Å¤ÊÉÊÊª¤¬Â¿¤¯ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢ÎÉ¤¤Àï¤¤¤ò¤·¤¿¼Ô¤¿¤Á¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾¡Éé¤ò¸«¤»¤¿½½»Í¿Í¤ò¿®Ä¹¤Ï¾¤¤·Êú¤¨¤¿¤¦¤¨¡¢ßñÅÍÉÕ¤ÎÂÀÅá¤äÏÆº¹¡¢êá¡¢ÎÎÃÏÉ´ÀÐ¡¢²ÈÂð¤Þ¤ÇÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿¦Ç½Ì±¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ»Î¤äÎÏ¼«Ëý¤ÎÉð»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢¿®Ä¹¤Î»þÂå¡¢¿¥ÅÄ²È¤ÎÄ¾¿Ã¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¿®Ä¹¤ÏÍâ·î¤Ë¤â°ÂÅÚ¾ë¤ÇÁêËÐÂç²ñ¤ò³«¤¡¢Â©»Ò¤Î¿®Ãé¤È¿®Íº¤Ë¸«Êª¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²°Éß¤Ë¾·¤¤¤ÆÁêËÐ¤ò¼è¤é¤»¤ë
¡¡Ë¿Ã½¨µÈ¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Î´ØÇò¡¦½¨¼¡¤âÁêËÐ¹¥¤¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÎÏ»Î¤ò¾¤¤·Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î¼ñÌ£¤òÈ¿±Ç¤·¤ÆÀï¹ñ»þÂå¤ËÂç¤¤¤Ë±É¤¨¤¿ÁêËÐ¤À¤¬¡¢ÂçÌ¾¤äÉð¾¤ÎÎÏ»Î¤Î¾¤¤·Êú¤¨¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ËÆþ¤ë¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä»¼è¤ÎÃÓÅÄ²È¤Ê¤É¤Ï¡¢¸Û¤Ã¤¿ÎÏ»Î¤¿¤Á¤òÁêËÐ½°¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥¤·¡¢È¬¿ÍÉÞ»ý¼·½½É¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆóÂå¾·³¡¦ÆÁÀî½¨Ãé¤ÎÌ¼¡¦½éÉ±¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë¼ã¶¹¾®ÉÍÈÍÆóÂåÈÍ¼ç¡¦µþ¶ËÃé¹â¤Ï¡¢ÁêËÐ¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢Äí¤ÇÁêËÐ¸«Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë½éÉ±¤¬ÉÂ»à¤·¤Æ»à¤ËÌÜ¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿½¨Ãé¤Ï·ãÅÜ¤·¡¢½éÉ±¤ÎÁòµ·¤ÏÆÁÀî²È¤æ¤«¤ê¤Î¹¾¸Í¡¦¾®ÀÐÀîÑ£ÄÌ±¡¤Ç¼¹¹Ô¤·¤¿¤¦¤¨¡¢Ãé¹â¤é¡¢µþ¶Ë²È¤Î¿Í¤Ó¤È¤Î»²Îó¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÃé¹â¤Ï¡¢ÎÏ»Î¤Î¹¾Æî¸»¸Þ¤òÊú¤¨¡¢¿®Ä¹¤Ë¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸«¤»¤¿µþ¶Ë¹â¼¡¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Æ»ÒÆóÂå¤ÎàÁêËÐÇÏ¼¯〞¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂçÌ¾¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢Â¿¿ô¤ÎÎÏ»Î¤òÊú¤¨¡¢²°ÉßÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁêËÐ¤ò¼è¤é¤»¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ØÀï¹ñÉð¾¤ÏÀï¤¬¤Ê¤¤¤È¤¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Àï¤¦¤À¤±¤¬»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª Àï¹ñÉð¾¤â¡¢¸½Âå¿Í¤ÈÆ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÉðÅÄ¿®¸¼¤ÏÉâµ¤¤òÊÛ²ò¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÏÀµÁÒ±¡¤ÎÊõÊª¤Ç¤¢¤ë¹áÌÚ¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢°ËÃ£À¯½¡¤ÏÎø¤Ëµã¤¡¢¹â»³±¦¶á¤ÏÃÏ°Ì¤è¤ê¤â¿®¶Ä¤òÍ¥Àè¤·¡¢Ãã¤ÎÅò¤ÇÀ¯¼£¤òÁà¤ê¡¢ÆîÈÚÎÁÍý¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¤ÇºâÎÏ¤òÃÛ¤¯¡£Àï¾ì°Ê¾å¤ËÇ®¤¤¡¢Ç»¸ü¤Ê¥É¥é¥Þ¤òË½¤¯¡£Àï¹ñÉð¾¤Î»Å»ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤ò¤Î¤¾¤¯1ºý¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£Ä«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤ÇÁêËÐ¤ò¼è¤é¤»¤ë
¡¡Å·ÀµÏ»Ç¯¡Ê°ì¸Þ¼·È¬¡ËÆó·î¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÏºÆ¤Ó¶á¹¾¹ñÃæ¤Î¡ÖÁêËÐ¼è¡×»°É´¿Í¤ò°ÂÅÚ¾ë¤Ë½¸¤á¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÆó½½»°¿Í¤òÁª¤ê¤¹¤°¤Ã¤ÆÀï¤ï¤»¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´ÑÍ÷¤·¤¿¡£¡ÖÁêËÐ¼è¡×¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢à¥×¥í¤ÎÎÏ»Î〞¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆó½½»°¿Í¤ÎÌ¾¤ò¸«¤ë¤È¡ÖÅìÇÏÆóÏº¡¢ÆüÌîÄ¹¸÷¡¢ÂçÄÍ¿·È¬¡¢²¼ÀîÌï¶åÏº¡×¤Ê¤É¡¢Ìó»°Ê¬¤Î°ì¤Ï°ìÈÌ¤ÎÉð»Î¤ÎÌ¾¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊ¿Â¢¡¢½õ¸ÞÏº¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾»ú¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤½îÌ±³¬ÁØ¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡»Í¸ÔÌ¾¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ï¡ÖÎÏ±ß¡¢Áð»³¡×¤°¤é¤¤¤·¤«¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢¡Ö±ß¾ô»û¡¢ÃÏÂ¢Ë·¡×¤Ê¤É»û±¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤¿¤¤¤È¤Õ¡¢¤Å¤ª¤¦¡¢¤¢¤é¼¯¡×¤È¤¤¤¦°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ì¾¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿®Ä¹¤Ï¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«È¾Ç¯¸å¤ÎÈ¬·î¡¢ºÆ¤ÓÁêËÐÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£ÅÙ¤Ï¶á¹¾¤ÈµþÅÔ¤ÎÎÏ»Î¡¢¤Ê¤ó¤ÈÀé¸ÞÉ´¿Í¤ò°ÂÅÚ¾ë¤Ë½¸¤á¡¢Ä«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤ÇÁêËÐ¤ò¼è¤é¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡Ö¾®ÁêËÐ¡×¤È¡ÖÂçÁêËÐ¡×¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¾®ÁêËÐ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïà¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÎÏ»Î〞¤äÉð¾¤ÎÉô²¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡£ÂçÁêËÐ¤Ïà¥×¥í¤ÎÎÏ»Î〞¤Ë¤è¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿®Ä¹¤Î²È¿Ã¤¿¤Á¤ÎÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÎÏ»Î¤âÂçÀª»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³÷À¸»á¶¿¤Îé®²¼¡¢µþ¶Ë¹â¼¡¡Ê¤Î¤Á½éÂå¼ã¶¹¾®ÉÍÈÍ¼ç¡Ë¤Î¹¾Æî¸»¸Þ¡¢ËÙ½¨À¯¡Ê¤Î¤Á±ÛÁ°ËÌ¥Î¾±¾ë¼ç½½È¬ËüÀÐ¡Ë¤ÎÃÏÂ¢Ë·¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Îà·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ〞¤Ë¿®Ä¹¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤ÇÍÌ¾¤Ê°¤ÊÄÄçÂç¤È±ÊÅÄÀµÄç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´õË¾¤·¤¿¡£
¡¡µ»ÎÌ¤äÂÎ³Ê¤ÏÄçÂç¤Î¤Û¤¦¤¬Í¥¤ì¡¢ÎÏ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤ï¤±¤«¡¢ÈÖ¶¸¤ï¤»¤ÇÀµÄç¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Î¾ÞÉÊ¤Ë¤Ïµ®½Å¤ÊÉÊÊª¤¬Â¿¤¯ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢ÎÉ¤¤Àï¤¤¤ò¤·¤¿¼Ô¤¿¤Á¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾¡Éé¤ò¸«¤»¤¿½½»Í¿Í¤ò¿®Ä¹¤Ï¾¤¤·Êú¤¨¤¿¤¦¤¨¡¢ßñÅÍÉÕ¤ÎÂÀÅá¤äÏÆº¹¡¢êá¡¢ÎÎÃÏÉ´ÀÐ¡¢²ÈÂð¤Þ¤ÇÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿¦Ç½Ì±¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ»Î¤äÎÏ¼«Ëý¤ÎÉð»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢¿®Ä¹¤Î»þÂå¡¢¿¥ÅÄ²È¤ÎÄ¾¿Ã¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¿®Ä¹¤ÏÍâ·î¤Ë¤â°ÂÅÚ¾ë¤ÇÁêËÐÂç²ñ¤ò³«¤¡¢Â©»Ò¤Î¿®Ãé¤È¿®Íº¤Ë¸«Êª¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²°Éß¤Ë¾·¤¤¤ÆÁêËÐ¤ò¼è¤é¤»¤ë
¡¡Ë¿Ã½¨µÈ¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Î´ØÇò¡¦½¨¼¡¤âÁêËÐ¹¥¤¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÎÏ»Î¤ò¾¤¤·Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î¼ñÌ£¤òÈ¿±Ç¤·¤ÆÀï¹ñ»þÂå¤ËÂç¤¤¤Ë±É¤¨¤¿ÁêËÐ¤À¤¬¡¢ÂçÌ¾¤äÉð¾¤ÎÎÏ»Î¤Î¾¤¤·Êú¤¨¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ËÆþ¤ë¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä»¼è¤ÎÃÓÅÄ²È¤Ê¤É¤Ï¡¢¸Û¤Ã¤¿ÎÏ»Î¤¿¤Á¤òÁêËÐ½°¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥¤·¡¢È¬¿ÍÉÞ»ý¼·½½É¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆóÂå¾·³¡¦ÆÁÀî½¨Ãé¤ÎÌ¼¡¦½éÉ±¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë¼ã¶¹¾®ÉÍÈÍÆóÂåÈÍ¼ç¡¦µþ¶ËÃé¹â¤Ï¡¢ÁêËÐ¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢Äí¤ÇÁêËÐ¸«Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë½éÉ±¤¬ÉÂ»à¤·¤Æ»à¤ËÌÜ¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿½¨Ãé¤Ï·ãÅÜ¤·¡¢½éÉ±¤ÎÁòµ·¤ÏÆÁÀî²È¤æ¤«¤ê¤Î¹¾¸Í¡¦¾®ÀÐÀîÑ£ÄÌ±¡¤Ç¼¹¹Ô¤·¤¿¤¦¤¨¡¢Ãé¹â¤é¡¢µþ¶Ë²È¤Î¿Í¤Ó¤È¤Î»²Îó¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÃé¹â¤Ï¡¢ÎÏ»Î¤Î¹¾Æî¸»¸Þ¤òÊú¤¨¡¢¿®Ä¹¤Ë¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸«¤»¤¿µþ¶Ë¹â¼¡¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Æ»ÒÆóÂå¤ÎàÁêËÐÇÏ¼¯〞¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂçÌ¾¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢Â¿¿ô¤ÎÎÏ»Î¤òÊú¤¨¡¢²°ÉßÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁêËÐ¤ò¼è¤é¤»¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£