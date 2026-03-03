「たまらん…」TWICE・サナ、“ツヤツヤ唇”に視線釘付け！ロリポップくわえた甘い表情にドキッ

TWICEのサナが、魅惑的なビジュアルを披露した。

サナは最近、自身のインスタグラムに「Raspberry kiss」というコメントを添えて、数枚の写真を投稿した。

【写真】「色っぽすぎる…」サナのキス顔

公開された写真には、自身がアンバサダーを務める「イヴ・サンローラン・ボーテ」の新作リップを手にしたサナの姿が収められている。

艶やかなピンクのリップを主役にしたメイクで、透明感あふれる肌と大きな瞳がより一層際立つ仕上がりとなっている。ロリポップを唇にそっと当てたショットでは、甘くミステリアスな雰囲気を漂わせ、視線を釘付けにした。

投稿を見たファンからは、「美しすぎる」「たまらん…」「唇ツヤツヤ」「私のお姫様」などのコメントが寄せられている。

（写真＝サナInstagram）

なお、サナが所属するTWICEは現在、6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。出身は大阪府。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。