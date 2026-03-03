結成20年！Brown Eyed Girlsが完全体で集結、今も変わらぬ美貌と友情にファン歓喜

ガールズグループBrown Eyed Girlsが、久しぶりに4人そろった姿を公開した。

Brown Eyed Girlsのガインは3月2日、自身のSNSにジェア、ミリョ、ナルシャと撮影した写真と動画を投稿。デビュー20周年のケーキを前に撮ったセルフィーも合わせて公開した。

【写真】ガイン、違法薬物使用で罰金→謝罪

この日、デビュー20周年を迎えた4人は、屋外でケーキを囲みながら仲睦まじいポーズを披露。動画では4人そろって20周年を祝う歌を歌い、変わらぬ絆を見せている。

デビューから20年が経ったとは思えないほど、4人のビジュアルも注目を集めた。特にガインはトレードマークとも言えるショートボブを維持し、洗練されたイメージを披露している。

またナルシャも記念写真をSNSに投稿し、「愛してる、ブラガル。病気しないで、ブラガル。これからもずっと、ブラガル」とコメント。これに対しジェアは「愛しています」とし、ミリョも「健康でいよう、ブラガル。そしてファンの皆さんも」と返信し、ファンへの思いを伝えた。

（写真＝ガインInstagram）Brown Eyed Girls

2006年に結成されたBrown Eyed Girlsは、メンバー4人の高いパフォーマンス力を武器に、『L.O.V.E』『Abracadabra』などのヒット曲を生み出した。デビューから20年が経った今も、K-POPを代表するガールズグループとして長く愛されている。