本当にアイドル？ はち切れそうな“圧勝ボディ”　ナッティ＆ジュリーの試着室SHOTに「これは強すぎる」

健康美がまぶしい。

KISS OF LIFEのジュリーとナッティが、圧巻のスタイルでファンを魅了した。

【写真】ナッティ、アイドルとは思えない圧巻スタイル

最近、KISS OF LIFEの公式SNSには、ナッティとジュリーがあるアパレルブランドのイベント会場のフィッティングルームで撮影したとみられる複数の写真が投稿された。

公開された写真の中で2人は、対照的なカラーの衣装をまとい、それぞれの個性を発揮。K-POP界を代表するビジュアルらしい存在感を見せつけた。

ナッティはシックなオールブラックコーデを披露。タイトなジップアップジャケットにブラトップとショートパンツを合わせ、引き締まった腹筋と健康的なボディラインを惜しみなくアピールした。

一方のジュリーは、華やかなピンクカラーのクロップドTシャツとショートパンツを着用し、ラブリーさとヘルシーな魅力を同時に漂わせた。特に2人とも抜群の脚線美を誇り、現実離れしたスタイルで見る者を感嘆させた。

（写真＝KISS OF LIFE Instagram）ジュリーとナッティ

所属事務所S2エンターテインメントによると、KISS OF LIFEは2026年、大規模なカムバック活動に突入する予定だ。

最近公開されたプロモーション映像では、「4つの声、1つの鼓動、異なる色、同じ光の広がり、アイデンティティ」というナレーションを通じて、KISS OF LIFEの新たな方向性を予告。「各メンバーが待ち望んでいた“運命の友”と出会い、不完全さを乗り越えて初めて完全体となったことを象徴的に表現した」と説明した。

KISS OF LIFEは4月のカムバックを目標に、新アルバムの準備に拍車をかけている。

◇KISS OF LIFE プロフィール

長らく練習生として過ごしたJULIE（ジュリー）とNATTY（ナッティ）を中心に、歌手シム・シンの娘BELLE（ベル）、末っ子のHANEUL（ハヌル）で結成された多国籍グループ。2023年7月5日、1stミニアルバム『KISS OF LIFE』でデビュー。2024年の「第33回ソウル歌謡大賞」をはじめ、「第13回サークルチャートミュージックアワード」「HANTEO MUSIC AWARDS」「第21回韓国大衆音楽賞」など数多くの授賞式で表彰された。2025年11月に日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』で日本デビュー。