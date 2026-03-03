Green Parks×ウィキッド 永遠の約束コレクション登場♡映画の世界観を楽しむ新作

Green Parksから、映画『ウィキッド 永遠の約束』の公開を記念したスペシャルコレクションが登場します。本作の幻想的な世界観をイメージしたトップスやバッグ、小物など全6型がラインナップ。普段のコーデに取り入れやすいデザインながら、作品の魅力を感じられるアイテムが揃いました。映画の余韻を楽しみながら、おしゃれに取り入れられる限定コレクションに注目です♪

映画の世界観を表現したトップス

物語の雰囲気を表現したトップスは、日常使いしやすいデザインが魅力。ゆったり着られるフリーサイズ展開で、リラックス感のあるスタイルが楽しめます。

スウェット各種



価格：7,150円（税込）／価格：7,700円（税込）左から2つ目のみ

映画のアートを取り入れたデザインが特徴のスウェット。カジュアルながら存在感があり、コーディネートの主役になるアイテムです。

サイズ：フリーサイズ

アートグラフィックロンTEE



価格：5,940円（税込）

やわらかなカラーとグラフィックが印象的なロンT。デニムやスカートにも合わせやすく、季節の変わり目にも活躍します。

サイズ：フリーサイズ(カラー展開：Off White／Light Gray／Lavender／Black)

グラフィックロンTEE※EC・POPUP店舗限定



価格：5,940円（税込）

シンプルな配色で着回しやすい限定ロンT。作品のモチーフをさりげなく楽しめるデザインです。

サイズ：フリーサイズ(カラー展開：Off White／Black)

バッグや小物も充実のラインナップ

アートグラフィックバッグ



価格：4,400円（税込）

コーデのアクセントにもなるバッグ。お出かけ用のサブバッグとしても使いやすいサイズ感です。

アートポーチチャーム※全5種



価格：2,750円（税込）

ポーチとしても使えるチャームアイテム。バッグに付けるだけでコーディネートに遊び心をプラスできます。

アートグラフィックチャーム※全8種



価格：2,530円（税込）

キャラクターやモチーフを楽しめるチャーム。お気に入りを選ぶ楽しさも魅力です。

発売日：2026年3月6日(金)※ECサイトは同日12時

販売場所：全国のGreen Parks店舗※一部店舗取り扱いなし／ECサイト「STRIPE CLUB」／ZOZOTOWN

映画気分を楽しむ限定コレクション

Green Parksの「WICKED Collection」は、映画の魅力を日常のファッションに取り入れられる特別なラインナップ。トップスから小物まで揃っているので、トータルコーディネートも楽しめます。

映画公開の記念としても見逃せないコレクション。お気に入りのアイテムを見つけて、作品の世界観を身近に感じてみてください♡