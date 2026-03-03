途中出場で気持ちの籠ったプレーを見せた伊東。(C)Getty Images

　ヘンクの伊東純也が感情を露わにした。

　現地３月１日に開催されたベルギーリーグ第27節ヘント戦（３−０）の84分だった。73分から途中出場した日本代表アタッカーは、右サイドでタックルを仕掛けて、キレイにボールを刈り取った。

　しかし、判定はファウル。不満を露わにした伊東は審判に猛抗議、イエローカードを受けている。
 
　このシーンにファンからも疑問の声が上がった。

「どこがファウル？」
「完全にクリアなタックル」
「なんやねん。めちゃくちゃボール行っとるやないかい。最高にクリーンやろこれ」
「珍しく感情見せてるけどこれは当然だよねえ！」
「これはボールに行ってるでしょ。なんなら乗っちゃってるし。そりゃ感情剥き出しにもなるよ」
「イエローには納得いかないが 伊東純也の熱いプレーに燃える」
「マジでジャッジのレベルが低い、こんなんファウルでもなんでもない」

　32歳の快足は後半アディショナルタイム１分に、独走ドリブルからダメ押し点をアシスト。圧巻のプレーで鬱憤を晴らしてみせた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】伊東純也が判定に怒り！猛抗議をしたタックルシーン

 