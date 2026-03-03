日本ハムの野村佑希内野手（２５）が一般女性と結婚していたことが３日、明らかになった。この日朝、ＳＴＶ札幌テレビの番組「どさんこワイド朝」内の自身の人気コーナー「ジェイのひとりごと」でサプライズ発表した。

番組から「どうですか最近？」とプライベートの近況を問われ、「別に大きく言うことでもないかもしれないですけど、普通に結婚したっていうぐらいじゃないですか。結婚しました。オフの間に入籍させていただきました」と、結婚していたことを明かした。お相手の似顔絵も披露し、「目がちょっとキリッとしているのと、歯並びがめちゃめちゃきれい」と、説明した。最後に、「なかなか厳しい世界ですけど大きな味方ができたことですし、一緒に戦っていければと思いますし、幸せな家庭を築いていけたらなと思います」と、気持ちを新たにした。

野村は花咲徳栄から１８年のドラフト２位で日本ハムに入団。２３年には１３本塁打を放ち能力の高さを証明した。昨季は開幕４番を任されると１０１試合で打率２割６分８厘、８本塁打をマーク。今季の春季キャンプでは新庄監督の提案で、二塁に挑戦するなど出場の可能性を広げるために、朝８時台からの早出特守など精力的に練習に励んでいた。

新庄監督からの期待も大きい若きスラッガーが生涯の伴侶と共に覚醒の一年にする。

◇野村 佑希（のむら・ゆうき）２０００年６月２６日、米ミシガン州生まれ。２５歳。父親の仕事の関係で米国で生まれ「ジェームス」のミドルネームを持つ。群馬県で育ち、埼玉・花咲徳栄高では１年秋から４番。２年夏に全国制覇。１８年ドラフト２位で日本ハム入り。１８７センチ、９５キロ。右投右打。今季推定年俸は５８００万円。