ジャンプ愛14年の“ガチ勢”！ 小嶌こゆき、健康的なボディで魅せる『週プレ』受賞記念グラビア！
ニューヒロインPROJECTでは審査員特別賞を獲得した小嶌こゆきが、3月2日に発売の『週刊プレイボーイ』11号に登場。
【プロフィール】
小嶌こゆき（こじま・こゆき）
2007年1月30日生まれ 岐阜県出身
身長164cm B83 W53 H92
血液型＝Ｏ型
趣味＝スポーツ観戦、マンガ鑑賞（『週刊少年ジャンプ』愛読歴14年）
特技＝勉強ノート研究、運動偏差値東大レベル（勉強偏差値発展中）
ホリプロと週プレが共催したオーディション「ニューヒロインPROJECT」で審査員特別賞を受賞。
公式X【@Koyu_ _ _k】公式Instagram & TikTok【@koyukl._】
今号の『週プレ』は、ニューヒロインPROJECT受賞者決定！グランプリ・清埜きり、審査員特別賞・小嶌こゆき、特別賞・遥奈の3名がソログラビアで登場！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリース予定の【デジタル限定】小嶌こゆき写真集「プリズムヒロイン」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 3月2日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!
