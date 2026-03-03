ジャンプ愛14年の“ガチ勢”！ 小嶌こゆき、健康的なボディで魅せる『週プレ』受賞記念グラビア！

ニューヒロインPROJECTでは審査員特別賞を獲得した小嶌こゆきが、3月2日に発売の『週刊プレイボーイ』11号に登場。

小嶌こゆき ©栗山秀作／集英社

【プロフィール】

小嶌こゆき（こじま・こゆき）

2007年1月30日生まれ 岐阜県出身

身長164cm B83 W53 H92

血液型＝Ｏ型

趣味＝スポーツ観戦、マンガ鑑賞（『週刊少年ジャンプ』愛読歴14年）

特技＝勉強ノート研究、運動偏差値東大レベル（勉強偏差値発展中）

ホリプロと週プレが共催したオーディション「ニューヒロインPROJECT」で審査員特別賞を受賞。

公式X【@Koyu_ _ _k】公式Instagram & TikTok【@koyukl._】

今号の『週プレ』は、ニューヒロインPROJECT受賞者決定！グランプリ・清埜きり、審査員特別賞・小嶌こゆき、特別賞・遥奈の3名がソログラビアで登場！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリース予定の【デジタル限定】小嶌こゆき写真集「プリズムヒロイン」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 3月2日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】小嶌こゆき写真集「プリズムヒロイン」©栗山秀作／集英社

＜特集情報＞

WBCいざ開幕！合宿＆対外試合で見えた！これが“史上最強”侍ジャパンを率いる

「イバタの方程式」と「WBC連覇」必勝プランだ!! などなど・・・

『週刊プレイボーイ』11号は3月2日に発売！