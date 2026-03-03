3月13日21時よりフジテレビ系で放送される、白洲迅、戸塚純貴、三浦貴大がトリプル主演を務める『3.11～東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い～』に、松本若菜（特別出演）、富田望生、橋本じゅん、佐戸井けん太が出演することが決定した。

本作は、2025年3月に放送したドキュメンタリードラマ『1995～地下鉄サリン事件30年 救命現場の声～』のスタッフが手がけるシリーズ“第2弾”。15年前の2011年3月11日に起きた東日本大震災時の「福島第一原発事故」を題材にしたドキュメンタリードラマ。事故発生から15年の年月を経て、自らの命も危険にさらされる中、刻一刻と制御不能に陥っていく原発に翻弄されながらも、懸命に闘い、葛藤し、あがき続けた人々の姿をドキュメンタリードラマとして描く。

フジテレビでは「for the NEXT」を共通テーマとして、「若者の未来のために」「暮らしの未来のために」「多様性の未来のために」「誰かの未来のために」など未来に向けたコンテンツ制作、そして番組の枠を超えた長期キャンペーンを実施している。本作ででは、「誰かの未来のために」をテーマに、誰かの命を救うために奮闘する人々に焦点を当てていく。

特別出演となる松本が演じるのは、白洲演じる渋谷鷹矢の妻・渋谷可奈。可奈は岡山の病院に入院している妊婦で、離れて暮らす夫の鷹矢が福島の病院で働いているため心配を寄せる。

富田が演じるのは、戸塚演じる山岡義幸の妻・山岡結城。夫の義幸からヘリで放水に挑むクルーに選出されたと電話で告げられ、結城は不安に駆られる。

橋本が演じるのは、陸上自衛隊・第1輸送ヘリコプター群の群長・東野将暉。原発への空中放水作戦を実施することを隊員たちに告げる。

佐戸井が演じるのは、渋谷鷹矢が働く原発から20数キロ離れた福島県の病院の院長・野崎隆良。地域を守る病院として地震や津波の被害にあった救急患者をできる限り受け入れると判断したが、原発の水素爆発を受けて、高まっていく放射線量の中で苦渋の決断をしていく。

■コメント・松本若菜（渋谷可奈役）遠く岡山県から身重の身で、福島の医療現場に立ち続ける夫を想う妻・加奈を演じさせていただきました。命の選択を迫られる医師としての葛藤、その背中を信じながらも拭えない不安と孤独を抱える家族の時間。あの日を境に変わってしまった日常と、それでも前を向こうとする人々へ、静かな祈りとともに丁寧に届けられたらと思います。

・富田望生（山岡結城役）15年が経ち、当時の私ではない誰かの心を担うことになりました。瞬く間に思考が揺さぶられ、どの言葉が、判断が正解かなんて誰にもわからなかったあの時を、妻として母として再び過ごしたことは、私にとって特別な意味を持つように思えます。懸命に向き合った全ての方々に敬意を表します。

・橋本じゅん（東野将暉役）あの日、吹き飛んだ建屋の上空を強風の中、ヘリコプターが原子炉へ放水する瞬間を固唾を飲みながらリアルタイムで観ていました。ニュースを追いながら、未曾有の災害に混乱する指揮系統が茶の間でもみてとれました。そして、超非常事態の中、自力でヘリを飛ばして放水するという“生身の人間の心と力だけが頼り”という究極の選択を見ました。と共に、科学の進歩した日本の技術力を盲信的に信じ込んでいた自分に愕然（がくぜん）としました。かけがえのない人の命でしか、この最大の危機には立ち向かえないのだ！ と。私に与えられたのは、そんな最前線の現場で胆力を求められるヘリ群長役、最大の敬意と感謝を込めて全身全霊で撮影現場へ、それこそ“闘い”に向かいました。日本の為に命懸けで闘ってくださった最前線の戦士達の存在と働きを、今一度皆様にお伝えするお手伝いが出来ましたらと思います。

・佐戸井けん太（野崎隆良役）爆発事故の映像をテレビで見た時の衝撃は今でも鮮明に覚えています。現実とは思えなかった。でも、間違いなく原子炉の建屋は吹き飛んで白い煙が噴き上がっている。遠目のカメラが捉えた光景はあまりに長閑で、その恐ろしさが脳に染み込むのにかなりの時間がかかりました。このドラマは、その時現場で何が起こって、人々がどう行動したかの記録です。ぜひ皆様に見ていただきたいです。（文＝リアルサウンド編集部）