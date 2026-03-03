本日3月3日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「娘を育てるママのお悩み相談会」。スタジオには、相田翔子、河野景子ら娘を持つ有名人たちに加え、緒方かな子・緒方佑奈、かとうれいこ・横尾紗千、君島十和子・君島憂樹、ボーク重子・ボークスカイと、4組の母娘がそろって登場する。

自身も娘を持つ明石家さんまは、「娘がキツイことを母親に言うやんか、なんでこんなこと言えんねんやろ」と不思議がると、くわばたりえも、ピアスを開けようとした際に娘から「おばさんなんだからやめときな」と言われたことに、「『おばさん』っていう言葉を娘の口から聞きたくなかった」と嘆く。ほかのゲストからも「気に入っている服なのに、『ちょっと若すぎるんじゃないの？』」（かとう）、「美容院に行ってきたら、『髪の毛だけキレイだね』」（君島十和子）、「安いアクセサリーを付けていると、『ママの歳でそれはちょっと安物じゃない？』」（緒方かな子）など、娘からハッキリ言われたキツイ言葉が続々。さらに、相田が、顔を近づけて話していた娘から言われた言葉にはスタジオ中が爆笑。

テーマ「良くも悪くも『私にそっくり』だと思った娘の言動」では、子どもの頃にひょうきんだったという相田が「娘もすごくひょうきんで、学校の先生のものまねをしてくれる」という微笑ましいエピソードを披露。しかし、中学生になった娘から誕生日プレゼントとしてスマホをおねだりされた際には「まだ早い」と感じ、まったく別の物をプレゼント。天然の相田らしい変わったプレゼントにまたもスタジオは爆笑の渦となる。

テーマ「母と娘だけのちょっと変わったルール」では、かとうの娘・紗千が、父でプロゴルファーの横尾要に対して「若干阻害しちゃってて」と申し訳なさそうに告白。父が家に帰った気配がすると、自分の部屋に逃げ帰ってしまうなどの行動に、さんまは「たまにはお父さんに『好き』って言ってあげてね」と父親に思わず同情。逆に君島と娘たちの「3人で協力して父親に高いものを買ってもらう」、緒方佑奈の「（父親が）お腹いっぱいになった後に言うと（希望が）通りやすい」など、父親懐柔術も明らかに。

子どもたちのお風呂タイムに手を焼いていた横澤夏子とくわばたは、それぞれのアイデアを披露。横澤は、藤本美貴に教えてもらったという“お風呂でアイスを食べる”という方法をアレンジして、お風呂でのパーティータイムを親子で満喫。くわばたは、なかなか服を脱がない子どもたちに対して、自分も全裸になって“裸鬼ごっこ”遊びをすることで楽しくお風呂に入らせていたと語る。

そのほか、娘たちから明かされる「意味がなかった習い事」や、母と娘の“恋愛トーク”事情、娘から母への不満なども続々。ぜひ最後までお見逃しなく！

＜出演者＞

司会：明石家さんま

相田翔子、大友愛、緒方かな子、緒方佑奈、かとうれいこ、横尾紗千、君島十和子、君島憂樹、くわばたりえ、河野景子、ボーク重子、ボークスカイ、横澤夏子（順不同・敬称略）