3月1日まで行われたWTTシンガポールスマッシュに出場した早田ひな選手。大会公式インスタグラムでは、戦うマインドについて話す動画が紹介されました。

「集中をしながらも楽しんでいるのが自分のよさ」という早田選手。

ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート女子シングル金メダリストのアリサ・リウ選手(アメリカ)をみて感じたことがあるといいます。

「アリサ・リウ選手の演技を見たときに、もちろん、彼女はメダルを目指しているんだと思うんですけど。でもメダルを取ることよりも自分が満足のいくパフォーマンスをみんなに見てもらうことが彼女の中で最優先だったと思う」とコメント。

「私もどちらかというとそういう感じで。私の卓球を見てほしい。だからこそ練習と同じパフォーマンスをできるように日々心がけています」と試合に臨む際のマインドを明かしました。

早田選手はこの大会、女子シングルスでは、3回戦で過去3戦全敗の世界5位の蒯曼選手(中国)に勝利。世界1位の孫穎莎選手(中国)と準々決勝で激闘を演じて、ベスト8でした。また女子ダブルスでは張本美和選手とペアを組み、WTT最上位のスマッシュ大会で初の頂点に立つ快挙を達成しました。