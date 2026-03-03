伊藤健太郎“司”、浮気相手から衝撃的な事実を告げられる 『略奪奪婚』第9話【あらすじ】
テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜 深0：30〜）の第9話が3日深夜に放送される。
【場面写真】こわ…包丁を手にする伊藤健太郎“司”の浮気相手
本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田理央）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村ゆりか）だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンスとなっている。
第9話では、意を決して司のクリニックを訪ねた千春が思いがけずえみると司の幸せそうな姿を見てしまいがく然とする。苦しくなった千春は逃げるようにクリニックをあとにするが、ひょんなことから司は千春がクリニックを訪れていたことを確信する。
司から直接会って謝罪したいと言われた千春は行くべきか悩む。そんな中、司の浮気相手の梅田（川島鈴遥）から、司は衝撃的な事実を告げられる。
【場面写真】こわ…包丁を手にする伊藤健太郎“司”の浮気相手
本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田理央）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村ゆりか）だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンスとなっている。
司から直接会って謝罪したいと言われた千春は行くべきか悩む。そんな中、司の浮気相手の梅田（川島鈴遥）から、司は衝撃的な事実を告げられる。