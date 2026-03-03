鈴木拓（ドランクドラゴン）

写真拡大

　お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓が2日にInstagramを更新。カスタムした愛車を披露した。

【写真】ドランク鈴木、愛車のバイクがカッコよすぎ！　カスタムのセンス抜群（8枚）

　2020年には自身のYouTubeチャンネルも開設し、Instagramでも度々愛車のロイヤルエンフィールドを披露している鈴木。今回はカスタムされたバイクや、バス釣りを楽しむ自身の姿などの複数の写真。彼のこだわりが詰め込まれた投稿に、ファンから多数の「いいね！」が集まっている。

引用：「鈴木拓」Instagram（@suzukitaku.drunkdoragon）