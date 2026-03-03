ドランク鈴木、愛車のバイクがカッコよすぎ！ カスタムのセンスも抜群
お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓が2日にInstagramを更新。カスタムした愛車を披露した。
【写真】ドランク鈴木、愛車のバイクがカッコよすぎ！ カスタムのセンス抜群（8枚）
2020年には自身のYouTubeチャンネルも開設し、Instagramでも度々愛車のロイヤルエンフィールドを披露している鈴木。今回はカスタムされたバイクや、バス釣りを楽しむ自身の姿などの複数の写真。彼のこだわりが詰め込まれた投稿に、ファンから多数の「いいね！」が集まっている。
引用：「鈴木拓」Instagram（@suzukitaku.drunkdoragon）
