『私がビーバーになる時』大地真央、緒方恵美、杉田智和らが動物大評議会メンバーの日本版声優に決定
ディズニー＆ピクサーのアニメ映画『私がビーバーになる時』より、日本版声優として大地真央、大谷育江、緒方恵美、江口拓也、杉田智和、平成フラミンゴ・NICOの出演が発表。あわせて、大地の掛け声とともに最強のメンバーが集結する特別映像も解禁となった。
【動画】日本を代表する実力派声優やYouTuberが『私がビーバーになる時』に集結
本作は、“もしも動物たちの世界の住民になれたら”というユニークな“もしもの世界”を描いたアニメーション作品。ディズニー＆ピクサーがスタジオジブリの名作である高畑勲監督の『平成狸合戦ぽんぽこ』からインスピレーションを受け、ビーバーの生態系を徹底的に調査し制作した。
ビーバーとなって動物の世界に潜入した主人公・メイベルは、人間による高速道路建設によって、思い出の場所であり動物たちの棲み家でもある森が破壊の危機にさらされていると訴える。このたび、このメイベルの声を受けて招集される、動物界の王たちが一堂に会する会議“動物大評議会”の豪華日本版吹替声優陣が解禁となった。
評議会の中で最も尊敬され恐れられている存在であり、強大な数を誇る昆虫たちの頂点に立つ虫の女王役には、日本を代表する俳優であり、圧倒的なオーラで観る者を魅了する大地真央が決定した。
ディズニー＆ピクサー作品への参加が初となる大地は、「素直に嬉しかったですね。ピクサー作品というのは色んな方に愛されている作品が多いと思いますので、そこに私も参加できることが嬉しくて楽しみにしてました」と喜びを明かす。
自身の役柄については「とてもインパクトがありますね」とし、「人間から見ると悪いキャラクターかと思うんですけど、女王として虫の世界を守ろうとしている正義感もありながら、やっぱり個性の強いキャラクターかなと思いました」と語った。
また、もし動物の世界に入れたら？という質問には、「私はずっと猫が好きで、今も4匹飼ってるんですけど、もっと話ができたらいいなと。（猫たちと）深いところまで語り合いたいな（笑）」と茶目っ気たっぷりに回答した。
そんな大地が演じる虫の女王の息子で、権力に飢えている虫の王子・タイタス役には大谷育江、声高で厳格な魚の女王役には緒方恵美、短気で気まぐれな鳥の王役には江口拓也、その冷たくぬめった皮膚のように感情に乏しいカエルの両生類の王役には杉田智和といった人気声優陣が決定した。
さらに、瓜二つのヘビ三姉妹からなる爬虫類の女王たち役を、人気YouTuber・平成フラミンゴのNICOが1人3役で担当。まさに各界から豪華キャストが集結した“動物大評議会”が実現した。
あわせて解禁となったのは、“動物大評議会”メンバーを紹介する特別映像だ。華やかなドレスに身を包んだ虫の女王役の大地による「動物大評議会が招集されました」の迫力満点の一言を合図に、評議会メンバーである動物たちの王を演じた日本版声優キャストが、それぞれのキャラクターをイメージしたスタイリッシュな衣装に身を包み、次々と登場する。
ラストには大地の「さあ、はじめましょう！」の掛け声とともに、自然を破壊しようとする人間たちに向けた彼らのとんでもない“たくらみ”を予感させる仕上がりとなっている。
特別映像でナレーションを務めるのは、両生類の王役の杉田。ラストは「ちなみに私、杉田智和も両生類の王役で出ております」のお茶目な一言で締めくくられる。
果たして、“動物大評議会”は高速道路建設を進める人間に対してどんな手段で対抗してくるのか。“動物大評議会”の計画を知ったメイベルが下した決断とは。その結末はぜひ劇場で確かめてほしい。
アニメ映画『私がビーバーになる時』は、3月13日より全国公開。
