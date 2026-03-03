乃木坂46・川崎桜、美脚際立つブラックコーデに反響「スタイル良すぎる」
乃木坂46の川崎桜が1日、自身のインスタグラムを更新。私服姿を披露し、ファンから絶賛の声が寄せられている。
【写真】乃木坂46・川崎桜、美脚際立つブラックコーデ
川崎は「#さくのふく」とハッシュタグを添え、ブラックコーデを公開。黒のトップスにショートパンツを合わせ、ロングブーツを履いたスタイルを披露している。シンプルながら洗練された着こなしで、すらりと伸びた脚が印象的な1枚となっている。
投稿を受け、ファンからは「足がうつくしすぎる」「スタイル良すぎる」「可愛いじゃ足りない」といったコメントが寄せられていた。
※川崎桜の崎は正式には「たつさき」
引用：「川崎桜」インスタグラム（＠sakurakawasaki.official）
