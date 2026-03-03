会社員になって早3年“元祖きれいなお姉さん”44歳、クールなパンツスタイルに反響
女優でタレントの片瀬那奈が2日にInstagramを更新し、パンツスタイルのオフィスカジュアル姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「相変わらず綺麗」カメラに微笑みかける片瀬那奈（2枚）
片瀬が「こんにちは♪ 明日、ITトレンドEXPO 2026 Springに出演します！」とイベントに登壇することを報告している。内容については「テーマは 女優から『いち会社員』へ。片瀬那奈が語る、40代からの『リスキリング』と『キャリア再設計』のリアル」と説明し、「もう会社員になって3年以上になりました」と、自身のキャリアについて思いをはせた。
そんな片瀬が公開している写真では、イベントロゴを手にし、黒いジャケットにデニムのパンツというオフィスカジュアルの出で立ち。コメント欄には「美しい」「素敵」「いつ見ても可愛い」といった声のほか、1月22日以来の投稿ということもあり、「ご無沙汰です♪ お元気そうで何よりです」といった声も寄せられた。
■片瀬那奈（かたせ なな）
1981年11月7日生まれ、東京都出身。ファッションモデルとして注目を集めると同時に、俳優としてもキャリアをスタート。ドラマや映画、CMで存在感を発揮し、バラエティ番組や情報番組では司会も務めるなど幅広く活躍。2021年9月に所属事務所を退所し、翌年12月にはファッション通販サイト「ロコンド」などを手がけるジェイドグループの社員として働いていることを発表し、大きな話題を呼んだ。
引用：「片瀬那奈」インスタグラム（@nana_katase）
