本田姉妹の3女・紗来、かわいすぎる制服姿で高校卒業を報告 真凜・望結も祝福！
フィギュアスケーターでタレントの本田紗来が2日にInstagramを更新し、高校卒業を報告。姉・真凜、望結をほか、たくさんの祝福の声が集まっている。
本田は「明治大学付属八王子高等学校」の校門の前で、学生服姿でピースサインを作りショットを公開。「高校を卒業しました」と報告した。慣れない関東での生活。「受験に合格して関西から東京に来て、ちゃんとお友達ができるのか不安で…入学式の日に蕁麻疹が出ちゃったのを覚えています」と、ストレスを抱えていたことを振り返ったが、「でも、その不安を一瞬で忘れちゃうくらい嬉しいことがありました」「入学式の日は、私の誕生日で。同級生のみんなが、ハッピーバースデーを歌ってくれたんです。あのときのあたたかい気持ちは、ずっと忘れません」と入学日の思い出を振り返り、「芸能活動をしていることもあって、みんながどう思うのか、どう接してくれるのか、不安でした。でもそんな心配はいらなくて、みんな本当に優しくて、たくさん支えてもらいました」と仲間に恵まれたことを回顧。
弁当を作ってくれた母親、送迎をしてくれた父親や、教職員への感謝もつづった本田。「勉強だけじゃなく、人として大切なこともたくさん学ばせてもらいました」と学生生活を振り返り「みんなに出会えたことが、私の宝物です。 本当にだいすき。3年間、ありがとう」と締めくくっている。
そんな本田の投稿には、真凜から「ずっと偉かったよ、卒業おめでとう紗来」、望結から「紗来、卒業おめでとう」といった声のほか、たくさんの祝福が寄せられている。
■本田紗来（ほんだ さら）
2007年4月4日生まれ。京都府出身。幼少期から子役としてCMなどに出演。姉の真凜や望結と同様、フィギュアスケート選手としても活躍。2019年、チャレンジカップのアドバンスド・ノービス女子で国際大会初優勝を果たす。
引用：「本田紗来」インスタグラム（@sara_honda0404）
