『夫に間違いありません』“聖子”松下奈緒、“紗春”桜井ユキの“新たな疑惑”に衝撃 ネット騒然「傷えぐい」「全身鳥肌」
松下奈緒が主演するドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第9話が2日に放送され、聖子（松下）が紗春（桜井ユキ）の“新たな疑惑”を目の当たりにすると、ネット上には「キツすぎる…」「待ってよ傷えぐい」「全身鳥肌」といった声が集まった。
【写真】紗春（桜井ユキ）と娘の希美（磯村アメリ）
義母・いずみ（朝加真由美）のとっさの行動で、なんとか潜伏中の夫・一樹（安田顕）を逃がすことができた聖子だったが、天童（宮沢氷魚）に生きている一樹の姿を見られてしまったことに焦りを感じる。さらに、紗春が天童と手を組んでいることを知った聖子は2人の動きを封じるため“ある行動”に出る。
同じ頃、天童は、紗春に呼び出され“証拠探しから手を引く”と告げられる。天童はあっさり身を引いた紗春に違和感を覚える。
それからしばらくして、公園で遊んでいた聖子の娘・亜季（吉本実由）が紗春の娘・希美（磯村アメリ）を連れて帰ってくる。一人で遊んでいたという希美を仕方なく家に招き入れる聖子だったが、偶然そこへ天童もやってくる。
一樹をめぐる聖子と天童の会話は、いつしか口論に発展。聖子が思わず声を荒らげると、扉の向こうにいた希美が怯えて失禁。そんな希美の様子を見た天童は、紗春が虐待している可能性があると聖子に告げる。
その後、希美をアパートまで送り届けた聖子は紗春不在の部屋へ。そこで聖子は、就学時健康診断の通知書を複数発見。天童の言葉が頭をよぎった聖子は、希美の上着をまくり上げる。すると幼い希美の背中には、火傷のあとがあった…。
紗春の虐待を疑わせる火傷のあとを見て聖子が絶句すると、ネット上にも「キツすぎる…」「もうだめです。これは」「うわ、待ってよ傷えぐいやん…」「全身鳥肌なんだが。紗春やばすぎる」などの反響が続出。その一方で「虐待は紗春じゃなくて旦那がやった可能性もあるよね」「火傷のあとなら紗春が虐待したとは限らない」といった投稿も寄せられていた。
