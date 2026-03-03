「飯は？」「茶は？」定年夫が家にいるだけで、息が詰まる！ 離婚の危機に、母親が出した『驚きの解決策』

生活のバランスや夫婦の役割が変わりつつある今、あらためて「老後の夫婦のあり方」を想像する機会も増えているはずです。先日、友人A子から聞いた彼女の両親の話が、あまりに衝撃的で、かつ深い気づきに満ちたものだったのでご紹介します。

定年後の夫が家を占領

事の始まりは、A子の父親が定年退職を迎えたことでした。

当初は「これからは夫婦でのんびり過ごせていいね」なんて話していたそうですが、現実は全く違いました。

毎日24時間、夫が家にいる生活が始まった途端、母親のストレスは限界に達してしまいました。

朝から晩まで「飯は？」「お茶」「これどこ？」と指示ばかりで座ったまま動かない夫。

自分の居場所がないのか、どこへ行くにも後をついて回り、テレビのチャンネル権も夫が独占。

友人とランチに行こうとすれば「俺の昼飯は？」と不機嫌に。

母親は、自分の時間が完全にゼロになってしまいました。

「少しくらい自分でやってよ！ 私を自由にさせてほしい」

些細なことで言い争うことが増え、ついに「このままでは一緒にいられない」と、本気で離婚の二文字が頭をよぎったそうです。