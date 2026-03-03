１月に第１子出産を発表したＴＢＳの近藤夏子アナウンサーが、ショートの新ヘアを公開した。

近藤アナは３日までに、自身のインスタグラムを更新。「髪の毛を乾かす時間がもったいない！というか、ない！授乳していると髪の毛が邪魔！出かける時にセットする時間ない！切っちゃえ （赤ちゃんの絵文字）母に見てもらってリフレッシュしてきました」と記し、髪をバッサリとカットし、ショートになった写真をアップ。

「久しぶりのこの長さ。軽い軽い軽い〜。髪を洗ってもらっている時、沐浴はこんな感じか〜そりゃ気持ちよさそうにするな〜と思いました」「髪をバッサリ切ったから知らんぷりんされるか心配でしたが認識してもらえてホッとした母でした。＃次は染めたい ＃金髪にしたい」とつづった。

この投稿には、「あ〜可愛っ！あ〜可愛っ！元気出た！」「とってもお似合いです」「かわいい」「似合ってて素敵です」「ママの顔になりましたね」などのコメントが寄せられた。

２０１９年に入局した近藤アナは２４年１０月に一般男性との結婚を発表。２５年１１月に妊娠を報告し、同２６日から産休に。１月２４日に「予定日よりもぐんと早く出産し母子共に無事で、赤ちゃんと一緒の生活がスタートしています」と報告した。