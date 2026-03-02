気温が大きく下がる12月は、バッテリーにとって一年で最も過酷な季節。
冷え込みによる電圧低下や、エンジン始動時のトラブルが起きやすくなる時期でもある。

そこで今回は、2025年12月にカー用品店で実際に売れているバッテリーTOP10を紹介。
オートバックスとイエローハット、それぞれで選ばれているモデルをチェックし、冬本番に向けた交換の参考にしてほしい。

※本記事は2025年12月の販売データをもとに作成している。

売れ筋 バッテリー ランキング　1位

オートバックス 1位　オートバックス エバストロン S-3

オートバックスの主力PBバッテリー。
高い始動性能と安定した品質を備え、日常使いから通勤・買い物用途まで幅広く対応する。

イエローハット 1位　GSユアサ ECO.R Revolution（エコ・アール レボリューション）ER-2

国内バッテリーメーカーの定番モデル。
低温時の始動性能と耐久性に優れ、冬場の安心感を重視するユーザーから支持されている。

売れ筋 バッテリー ランキング　2位

オートバックス 2位　オートバックス エバストロン S-1

コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル。
初めてのバッテリー交換や、街乗り中心のユーザーに選ばれている。

イエローハット 2位　BOSCH Eシリーズ

欧州車・国産車問わず対応力の高いスタンダードモデル。
安定した品質と信頼性で、幅広い車種にマッチする。

売れ筋 バッテリー ランキング　3位

オートバックス 3位　オートバックス エバストロン S-2

Sシリーズの中核モデルとして、始動性能と耐久性のバランスが取れた一本。
寒冷期の使用を見据えて選ばれることが多い。

イエローハット 3位　パナソニック カオス W1シリーズ

高い始動性能と電装品への安定供給で人気の高性能バッテリー。
カーナビやドラレコなど電装品を多用する車両との相性も良い。

オートバックス 4位～10位

4位：パナソニック カオス X1シリーズ
5位：オートバックス エバストロン S-0
6位：オートバックス 欧州EN規格バッテリー
7位：パナソニック カオス HVシリーズ
8位：BOSCH ブラック AMG
9位：BOSCH ハイテック HV
10位：GSユアサ HJシリーズ

イエローハット 4位～10位

4位：BOSCH BKシリーズ
5位：GSユアサ GALDAR（ガルダー）SHG2
6位：BOSCH BO-YB
7位：パナソニック カオス ライト L3
8位：パナソニック BKシリーズ
9位：BOSCH PSバッテリー EN AMS
10位：パナソニック カオス 欧州車用

まとめ

2025年12月のバッテリーランキングでは、
PBバッテリーと国内有名メーカー製バッテリーが二極化しつつ共存する結果となった。

手頃な価格と即交換のしやすさで選ばれるPBモデル 冬場の始動性能と信頼性を重視したメーカー品

用途や予算に応じた選択が進んでいるのが特徴だ。

とくに寒さが本格化するこの時期は、
**「まだ使える」ではなく「安心して使えるか」**が重要。
突然のバッテリートラブルを防ぐためにも、早めの点検・交換をおすすめしたい。