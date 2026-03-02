気温が大きく下がる12月は、バッテリーにとって一年で最も過酷な季節。

冷え込みによる電圧低下や、エンジン始動時のトラブルが起きやすくなる時期でもある。

そこで今回は、2025年12月にカー用品店で実際に売れているバッテリーTOP10を紹介。

オートバックスとイエローハット、それぞれで選ばれているモデルをチェックし、冬本番に向けた交換の参考にしてほしい。

※本記事は2025年12月の販売データをもとに作成している。

売れ筋 バッテリー ランキング 1位

オートバックス 1位 オートバックス エバストロン S-3

オートバックスの主力PBバッテリー。

高い始動性能と安定した品質を備え、日常使いから通勤・買い物用途まで幅広く対応する。

イエローハット 1位 GSユアサ ECO.R Revolution（エコ・アール レボリューション）ER-2

国内バッテリーメーカーの定番モデル。

低温時の始動性能と耐久性に優れ、冬場の安心感を重視するユーザーから支持されている。

売れ筋 バッテリー ランキング 2位

オートバックス 2位 オートバックス エバストロン S-1

コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル。

初めてのバッテリー交換や、街乗り中心のユーザーに選ばれている。

イエローハット 2位 BOSCH Eシリーズ

欧州車・国産車問わず対応力の高いスタンダードモデル。

安定した品質と信頼性で、幅広い車種にマッチする。

売れ筋 バッテリー ランキング 3位

オートバックス 3位 オートバックス エバストロン S-2

Sシリーズの中核モデルとして、始動性能と耐久性のバランスが取れた一本。

寒冷期の使用を見据えて選ばれることが多い。

イエローハット 3位 パナソニック カオス W1シリーズ

高い始動性能と電装品への安定供給で人気の高性能バッテリー。

カーナビやドラレコなど電装品を多用する車両との相性も良い。

オートバックス 4位～10位

4位：パナソニック カオス X1シリーズ

5位：オートバックス エバストロン S-0

6位：オートバックス 欧州EN規格バッテリー

7位：パナソニック カオス HVシリーズ

8位：BOSCH ブラック AMG

9位：BOSCH ハイテック HV

10位：GSユアサ HJシリーズ

イエローハット 4位～10位

4位：BOSCH BKシリーズ

5位：GSユアサ GALDAR（ガルダー）SHG2

6位：BOSCH BO-YB

7位：パナソニック カオス ライト L3

8位：パナソニック BKシリーズ

9位：BOSCH PSバッテリー EN AMS

10位：パナソニック カオス 欧州車用

まとめ

2025年12月のバッテリーランキングでは、

PBバッテリーと国内有名メーカー製バッテリーが二極化しつつ共存する結果となった。

手頃な価格と即交換のしやすさで選ばれるPBモデル 冬場の始動性能と信頼性を重視したメーカー品

用途や予算に応じた選択が進んでいるのが特徴だ。

とくに寒さが本格化するこの時期は、

**「まだ使える」ではなく「安心して使えるか」**が重要。

突然のバッテリートラブルを防ぐためにも、早めの点検・交換をおすすめしたい。