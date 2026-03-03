2026年3月3日、ひな祭りの夜に日本全国で観測される「皆既月食」。月が地球の影にすっぽり隠れ、幻想的な「赤銅色（しゃくどういろ）」に染まる姿が期待されています。

TBSテレビでは、天体観測用の専門機材「赤道儀」を使って月を追いかけ、ライブ配信でお届けする予定でしたが、あいにくの広範囲な悪天候により、今回は断念することとなりました。

次回、日本で月食が観測できるのは2029年1月1日（月）0時7分。新年の幕開けと同時に月が欠け始める、極めて稀なタイミングでの観測となります。

残念ながら、全国的に雨の予想。早い時間に雨があがる九州や四国などでは、ひな祭りの夜、「皆既月食」が見られるチャンスがありそうです。（2日午後6時現在）。

国立天文台によると、日本が今の暦を1873年に使い始めてから約150年、3月3日のひな祭りに「皆既月食」が重なるのは初めてとのことだといいます。

月が見られる場所では、東の空で午後6時50分ごろから欠け始め、午後8時4分に皆既食となります。皆既食は約1時間続き、月は「赤銅色（しゃくどういろ）」と呼ばれる、幻想的な赤黒い色に染まります。

皆既月食が起こる仕組みとは？ポイントは「満月」の夜

（1）「月食の正体」

地球が太陽の光を遮ってできる「影」に、月が入り込む現象

（2）チャンスは「満月」

太陽・地球・月が一直線に並ぶ、「満月」の夜のみに起こる

（3）皆既月食が見られる日が少ない理由

普段は地球によって出来る影と月の通り道が重なっておらず、北や南にズレて通りすぎるため、満月として観測出来ます。一直線に並ぶという条件が揃う日が限られているためです。

「赤銅色（しゃくどういろ）」の月の理由は？

太陽の光が地球の大気を通過する際に、青い光は散乱しやすく、散乱しにくい赤い光だけが屈折して月に届きます。そのため、皆既月食中の月は「赤銅色（しゃくどういろ）」に見えます。

「皆既月食」の観察ポイントは？

▼準備・道具

特別な機材は不要です。肉眼で十分楽しめます。月の模様をじっくり見たいなら双眼鏡がおすすめ！スマホを控え暗闇に目を慣らすと、より美しく見えます。

▼見どころ

月が「赤銅色（しゃくどういろ）」に変わる瞬間は必見です。月が暗くなることで、普段は見えない周りの星々も観察できます。

▼安全とマナー

「暗い場所での一人歩き」や「私有地への立ち入り」は厳禁です。

だんだん暖かくなってきましたが、3月初旬の夜は冷え込みます。長時間立ち止まっての観察になるため、厚手のコートやカイロ、温かい飲み物を用意して寒さ対策も忘れずに！