きょうは広い範囲で雨となって、関東や東北では冷たい雨や雪になる所もあるでしょう。関東は朝からほとんど上がらず、冬の寒さになりそうです。夜はさらに冷えるので、暖かくしてお過ごしください。

本州の南岸を低気圧が進み、雨の範囲が東日本や東北にも広がるでしょう。午前中は西日本や東日本の広い範囲で雨となり、本降りになる所が多くなりそうです。関東の山沿いでは雪が降るでしょう。近畿や東日本は午後も断続的に雨となり、東北にも雪や雨の範囲が広がる見込みです。夜は関東の内陸でも雪のまじる所がありそうです。あすにかけて、関東の山沿いや東北の太平洋側では湿った雪が強まって、大雪になる所があるでしょう。交通機関への影響に注意が必要です。

今夜は皆既月食です。雨や雪の所が多くなりますが、九州や四国を中心に晴れ間の出る所もあり、観察のチャンスがありそうです。

日中の気温は全国的にきのうより低くなり、西日本や東日本もこの時季らしい寒さになるでしょう。東京は9℃と日中も上がらず、夜は冷たい北風でさらに寒くなりそうです。服装選びにお気をつけください。天気が回復する鹿児島は20℃まで上がる見通しです。

＜きょう3日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌： 3℃ 釧路： 2℃

青森： 5℃ 盛岡： 9℃

仙台： 7℃ 新潟： 9℃

長野： 7℃ 金沢： 9℃

名古屋：13℃ 東京： 9℃

大阪：13℃ 岡山：13℃

広島：15℃ 松江：10℃

高知：18℃ 福岡：13℃

鹿児島：20℃ 那覇：22℃

あすは西日本や東日本は天気が回復に向かいますが、北陸や北日本は雪や雨となって、北日本では風も強く荒れた天気になりそうです。晴れる所も北風が強く吹くでしょう。木曜日は広い範囲で晴れるものの、金曜日は西から天気が下り坂となりそうです。