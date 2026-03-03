TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

きょうは広い範囲で雨となって、関東や東北では冷たい雨や雪になる所もあるでしょう。関東は朝からほとんど上がらず、冬の寒さになりそうです。夜はさらに冷えるので、暖かくしてお過ごしください。

本州の南岸を低気圧が進み、雨の範囲が東日本や東北にも広がるでしょう。午前中は西日本や東日本の広い範囲で雨となり、本降りになる所が多くなりそうです。関東の山沿いでは雪が降るでしょう。近畿や東日本は午後も断続的に雨となり、東北にも雪や雨の範囲が広がる見込みです。夜は関東の内陸でも雪のまじる所がありそうです。あすにかけて、関東の山沿いや東北の太平洋側では湿った雪が強まって、大雪になる所があるでしょう。交通機関への影響に注意が必要です。

今夜は皆既月食です。雨や雪の所が多くなりますが、九州や四国を中心に晴れ間の出る所もあり、観察のチャンスがありそうです。

日中の気温は全国的にきのうより低くなり、西日本や東日本もこの時季らしい寒さになるでしょう。東京は9℃と日中も上がらず、夜は冷たい北風でさらに寒くなりそうです。服装選びにお気をつけください。天気が回復する鹿児島は20℃まで上がる見通しです。

＜きょう3日（火）の各地の予想最高気温＞
　札幌： 3℃　釧路： 2℃
　青森： 5℃　盛岡： 9℃
　仙台： 7℃　新潟： 9℃
　長野： 7℃　金沢： 9℃
名古屋：13℃　東京： 9℃
　大阪：13℃　岡山：13℃
　広島：15℃　松江：10℃
　高知：18℃　福岡：13℃
鹿児島：20℃　那覇：22℃

あすは西日本や東日本は天気が回復に向かいますが、北陸や北日本は雪や雨となって、北日本では風も強く荒れた天気になりそうです。晴れる所も北風が強く吹くでしょう。木曜日は広い範囲で晴れるものの、金曜日は西から天気が下り坂となりそうです。